ناصر العنزي



تختتم مساء اليوم منافسات الجولة الرابعة من دوري stc للدرجة الممتازة بمواجهتين ستحددان شكل المراكز الثلاثة الأولى، حيث يلعب في الأولى القادسية برصيد 6 نقاط مع التضامن (3 نقاط) على ملعب محمد الحمد، وفي المباراة الأخرى يحل الكويت برصيد 9 نقاط ضيفا على السالمية وله 4 نقاط على ملعب ثامر.



ويدخل الفريق القدساوي مباراة اليوم لتعويض خسارته الثقيلة من الكويت بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية والتي فتحت باب التساؤلات حول الهبوط المفاجئ لمستوى الفريق بعدما كان في أفضل حالاته عقب فوزه على العربي بهدف، كما واجه بعض لاعبيه المحترفين مثل تاتار وروماريو انتقادات حادة لتواضع مستواهما، الأمر الذي قد يؤدي إلى الاستغناء عنهما في الانتقالات الشتوية، وتقع المسؤولية على المدرب الجزائري خير الدين مضوي ولاعبيه في استعادة عافية الفريق بعد كبوة أمام خصم قوي، حيث مازالت المنافسة في بدايتها، ومن جانبه فإن مدرب التضامن رومان بيفارنيك يعلم مدى صعوبة مباراة اليوم لذلك عليه تحصين منطقته الدفاعية كي لا تصعب المهمة على حارسه.



وفي المباراة الأخرى، فقد أتم الكويت جاهزيته للعودة مرة أخرى للصدارة بعدما اقتنصها كاظمة أول من امس بفوزه على الشباب، وهو قادر على ذلك، حيث انه الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في مبارياته الثلاث الماضية وآخرها أمام القادسية بعدما هيمن على المباراة تماما.



ومدرب الأبيض نبيل معلول محظوظ بوجود كتيبة من اللاعبين الجاهزين للتمثيل الأساسي وما عليه سوى «تشكيلها» حسب قوة الخصم وضعفه، أما السالمية بإشراف مدربه محمد إبراهيم فهو أيضا قادر على تحقيق الفوز بعدما قدم مستوى مميزا أمام العربي وتعادل معه 2-2، وتضم صفوف السماوي عناصر ذات خبرة ساهمت في تماسك الفريق بعد خسارته الأولى من النصر وإقصاء مدربه حاتم مؤدب.



وكان العربي حقق فوزه الثاني بعد تغلبه على الفحيحيل 2-1 ليرفع رصيده إلى7 نقاط وبقي الخاسر على نقطتيه. وسجل أهداف الأخضر التونسي أيمن محمود من ضربة رأسية متقنة «5» والليبي المتألق السنوسي الهادي من ركلة جزاء «33». فيما سجل للفحيحيل جاي ديمبلي «56».



وسيطر العربي على مجريات المباراة خصوصا في الشوط الأول وكان السنوسي كعادته في حضوره، كما ان المدرب انتي ميشا زج بكل ثقله الهجومي المكون من علي خلف وسيف الحشان والسنوسي ومارديكيان وأربكوا خط دفاع الخصم الذي وقع في المحظور أكثر من مرة، في حين انعدمت فاعلية هجوم الفحيحيل بوجود المهاجمين ديمبلي وهنري سيدرك.



وتغير حال «الأحمر» في الشوط الثاني وانطلق يهاجم خصمه بعدما أجرى المدرب ظاهر العدواني تبديلات لتنشيط خطوطه ونجح في تقليص الفارق بعد تراجع أداء العربي.