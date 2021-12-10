هادي العنزي



أبدى مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل نجم العنزي رضاه التام عن أداء فريقه بالشوط الثاني، خلال المواجهة التي خسرها الأحمر 1-2 أمام العربي ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري stc للدرجة الممتازة، وقال لـ «الأنباء»: «لم نقدم الأداء المطلوب في الشوط الأول، لكن تحسن الأداء كليا في الشوط الثاني، وتمكنا من تحقيق أفضلية مطلقة على العربي، وهددنا مرماهم في عدة مناسبات، ولكن هذا حال كرة القدم، هناك فريق فائز، وآخر خاسر، ولكن أن تواجه بطل الدوري وتسجل أفضلية عليه واضحة، فهذا أمر يحسب للفريق، ويعطينا دفعة معنوية مهمة للأمام في المواجهات المقبلة».



وأشاد العنزي بالجهاز الفني للفحيحيل بقيادة المدرب الوطني ظاهر العدواني، وتمكنه من ترجيح كفة فريقه، وتشكيل ضغط عال على الخصم، مضيفا: اننا عانينا من غياب 4 لاعبين مهمين أمام العربي، هم حسين غملوش، وفايز الرشيدي، ويوسف سعد، والمدافع البرازيلي واليسون مايا، آملا في مشاركة أغلبهم في المواجهة المقبلة أمام الكويت.