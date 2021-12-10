أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، امس الخميس، اعتماد توزيع مقاعد بطولتي دوري أبطال آسيا 2023 وكأس الاتحاد الآسيوي 2023. وجاء ذلك بعد إصدار النسخة الأحدث من تصنيف الأندية الآسيوية من قبل الاتحاد، حيث تصدرت السعودية تصنيف الأندية لعام 2021، وجاءت في المركز الأول لمنطقة غرب آسيا، لتحصل على 3 مقاعد مباشرة في دور المجموعات ومقعد في الدور التمهيدي.



في المقابل جاءت إيران في المركز الثاني لمنطقة غرب آسيا، وسوف تحصل على ذات عدد المقاعد المخصص للسعودية، في حين نالت قطر وأوزبكستان مقعدين مباشرين في دور المجموعات ومقعدين في الأدوار التمهيدية.



من جهتها، جاءت كوريا الجنوبية بالمركز الأول لمنطقة الشرق وتليها اليابان، حيث يحصل كل منهما على 3 مقاعد في دور المجموعات ومقعد في الأدوار التمهيدية.



في المقابل حصلت الصين وتايلند على المركزين الثالث والرابع على التوالي لمنطقة الشرق، وبالتالي تحصل كل منهما على مقعدين مباشرين بدور المجموعات ومقعدين في الأدوار التمهيدية.



أما في كأس الاتحاد الآسيوي 2023، فقد حصل العراق ولبنان والكويت على مقعدين ضمن دور المجموعات لمنطقة الغرب.



وحصلت الفلبين وماليزيا وأستراليا على مقعدين بدور المجموعات لمنطقة آسيان.



وحصلت كل من الهند وبنغلادش والمالديف في منطقة الجنوب، وطاجيكستان وتركمانستان وقرغيزستان في منطقة الوسط، وكوريا الشمالية وماكاو والصين تايبيه في منطقة الشرق، على مقعد مباشر في دور المجموعات ومقعد في الأدوار التمهيدية.



يذكر أن جميع الاتحادات الوطنية تمتلك حق المشاركة في مسابقات الأندية لعام 2023، بشرط الإيفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في الدليل المعتمد للمشاركة.



وبالإضافة إلى ذلك فإن الفريقين الفائزين بدوري أبطال آسيا 2022 وكأس الاتحاد الآسيوي 2022، يمتلكان الحق في الحصول على مقعد غير مباشر في البطولة خلال عام 2023.