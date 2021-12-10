شق نجم التنس العالمي والمصنف ضمن أفضل 100 لاعب بحسب الاتحاد الدولي للعبة التونسي مالك الجزيري طريقه نحو الأدوار المتقدمة في بطولة النخبة العربية المقامة حاليا على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، وذلك بتغلبه على السوري ربيع سليم أول من أمس بمجموعتين مقابل لاشيء، قبل أن يواصل تألقه في المباراة الثانية التي أقيمت صباح أمس على حساب القطري مبارك زايد، إذ هزمه بمجموعتين للاشيء (6-2، و6-2)، فيما تغلب السوري محمد حازم على السعودي عمار الحقباني.



وتأهل لاعب المنتخب الوطني عبدالحميد محبوب جمعة إلى دور الـ 16 بعد تغلبه على السعودي سليمان القاسم، كما فاز زميله طلال عنتر على الليبي محمد المهدي بمجموعتين دون رد، وغادر عيسى قبازرد البطولة بعد خسارته أمام الجزائري توفيق سحتالي بمجموعتين لواحدة، كما خسر علي الشطي أمام المصنف الخامس المصري عمرو محمد، وكذلك بدر عنتر أمام المصنف السادس الأردني موسى قطب.



وستتواصل المنافسات في الدور ربع النهائي اليوم، على أن يقام نصف النهائي غدا لمنافسات الفردي والزوجي، فيما تختتم البطولة بالمباريات النهائية للفردي والزوجي مساء الأحد.



إلى ذلك، تصل في الثالثة مساء غد المصنفة السابعة على العالم التونسية أنس جابر لتحل ضيفة على بطولة «الأساتذة»، وتحضر حفل الختام الأحد.



من جانبه، أكد أمين سر اتحاد التنس ومدير البطولة فالح العتيبي أن اللجنة المنظمة أكملت كل تحضيراتها لحفل الختام، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، وسيتخلله العديد من المفاجآت للحضور والمشاهدين.



من جهته، أشاد رئيس الاتحاد الأردني حازم عدس بمجمع الشيخ جابر العبدالله، مؤكدا أنه يعد من بين الأفضل في العالم، وسيكون نقطة انطلاق للتنس العربي.



وشكر لاعب منتخب قطر للتنس مبارك شنان رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر على إقامة بطولة النخبة العربية للتنس، وأضاف أن «الأساتذة» جاءت متكاملة بكل شيء، وبتنظيم رائع.