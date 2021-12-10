يعقوب العوضي



يدشن منتخبنا الوطني للكرة الطائرة تدريباته غدا السبت على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، تمهيدا لمنافسات دورة الالعاب الخليجية التي تستضيفها الكويت من 9-19 يناير المقبل، حيث يتدرب الأزرق لمدة 4 أيام ليغادر بعدها الى صربيا للانخراط في معسكر تدريبي الأربعاء المقبل يستمر 21 يوما يخوض خلاله 7 مباريات ودية.



وأكد عضو مجلس ادارة الاتحاد رئيس لجنة التدريب والتطوير بدر الكوس أن المباريات الودية ستكون قوية بهدف الاحتكاك مع مستويات عالية وتطبيق التكتيك الفني لطرق اللعب التي سيعتمد عليها المدير الفني للفريق الصربي الكسندر خلال مباريات البطولة. وأشار الكوس الى ان مجلس اداة الاتحاد اعتمد تشكيل وفد المنتخب الى المعسكر الصربي برئاسته ويتكون من مدير المنتخبات محمد القطان ومحمد البلوشي اداريا والمدرب الصربي الكسندر ومساعده الوطني عادل المزيعل ومدرب اللياقة البدنية التونسي محمد الميموني والاحصائي عبدالله طالب اضافة الى 16 لاعبا هم: عبدالناصر العنزي، عبدالرحمن المطوع، عبدالعزيز شاكر، مبارك عبدالهادي، مشعل العمر، راشد عنبر، عبدالله بوفتين، عذبي مالك، عبدالله جاسم، عامر السليم، عبدالعزيز نجم، ابراهيم موسي، عبدالرحمن العتيبي، يعقوب عدنان، يوسف كابد، سلطان أحمد.



من جانب آخر، اقيمت أمس في العاصمة البحرينية المنامة مراسم قرعة البطولة الخليجية للطائرة الـ 38 للأندية «رجال» التي من المقرر ان تستضيفها البحرين في الفترة من 4-13 مارس المقبل، وسيشارك فيها فريق القادسية ممثلا للكويت باعتباره بطل الدوري الممتاز النسخة الماضية وبجانبه اندية الشرطة القطري والهلال السعودي والكامل والوافي العماني والنصر الاماراتي والاهلي البحريني.