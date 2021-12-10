أعلن رئيس مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتـــي للغوص والإنقـــــاذ م.طـــلال السرحان عن توقيع بروتوكول تعاون بين النادي والاتحاد الكويتي للسباحة، مشيرا إلى أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز وتطوير دور الجهازين الفني والإداري لمنتخبنا الوطني لسباحة الزعانف وكذلك تبادل الخبرات والمواد في مجالي الغوص والإنقاذ والسباحة. وأضاف السرحان أن البروتوكول يتضمن إقامة ورش العمل الفنية والمحاضرات وتبادل المعلومات الفنية والرياضية والاستفادة من الخبرات، وهو أمر بلا شك سيعود بالفائدة على اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية قريبا وكذلك خلال السنوات المقبلة، مشيدا بالتعاون الكبير الذي لمسه من قبل اتحاد السباحة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ خالد البدر وكل أعضاء الاتحاد الكويتي للسباحة.