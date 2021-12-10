عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة، الصربي داركو نيستروفيتش أن فريقه لم يقدم الأداء المتوقع في الشوط الأول في مواجهة الشباب التي انتهت لمصلحة «البرتقالي» 1-0 ضمن منافسات الجولة الـ4 لدوري stc للدرجة الممتازة، وقال لـ«الأنباء»: «لم نقاتل كفاية في النصف الأول من المباراة، وغابت روح الفريق الجماعية، ولم تكن هجماتنا خطرة، بينما ظهر الشباب معتمدا على الهجمات المرتدة».



وذكر داركو أن الخصم لم يقدم مستوى جيدا، ولم يظهر مهاجما في الشوط الأول، وكانت النقطة فيما يبدو مناسبة لهم، ولكن في الشوط الثاني تغير الحال بعدما قمت بالمغامرة بوضع ثلاثة مهاجمين في المقدمة، لأجل الظفر بالنقاط الثلاث كاملة، وأحيانا يجب أخذ شيء من المخاطرة لأجل الفوز، وقد تمكنا من خلق عدة فرص، بعد خلق مساحات كافية لمهاجمة دفاع الشباب، الأمر الذي كلفنا هجمات مرتدة خطرة من قبل الخصم، وفي المجمل لم تكن المباراة جيدة من حيث المستوى الفني، ولكن في بطولة الدوري بشكل عام النقاط هي الأهم، وهو ما تحقق لكاظمة.