شارك النائب أحمد الحمد في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وذلك عبر (تقنية الاتصال المرئي).



وقال الحمد إن المنتدى ناقش خطط التنمية المستدامة المستقبلية ودور البرلمانيين في رسم الاستراتيجيات الخاصة بعملية التنمية لصالح الشعوب والمجتمعات.



وأضاف الحمد أنه تمت مناقشة تداعيات جائحة كورونا ومدى تأثر البلدان النامية بهذه الجائحة وسبل تجاوزها، لافتا إلى أنه خلال المنتدى تم التطرق إلى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فيما بين البرلمانيين وشعوبهم خلال الجائحة.



وذكر الحمد أن البرلمانيين أشاروا إلى أهمية تبادل التشريعات الخاصة بكبار السن فيما بينهم، وذلك للاستفادة المشتركة بشأن رعايتهم.