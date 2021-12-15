وجه النائب مبارك الحجرف سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، عن سبب رفع أسعار الأعلاف، وهل استندت زيادة الأسعار إلى دراسة أو خطة مدروسة.



ونص السؤال على ما يلي:



إن تنمية الثروة الحيوانية من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها لتوفير الأمن الغذائي لمواطنيها وسد احتياجات السوق المحلي من عناصرها، وتعتمد اقتصادات تنمية هذه الثروة بشكل أساسي ومباشر على تكاليف مواد الأعلاف التي تمثل غالبية التكاليف التشغيلية لإجمالي تكاليف المشروعات الحيوانية.



إلا أن أسعار تلك الأعلاف قد شهدت ارتفاعا غير مسبوق يكاد يخلف أزمة كبيرة لشريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الدخول المحدودة من مربي الأغنام والماشية، ما أثار تذمرهم واستياءهم وانعكس ذلك على رغبتهم وإمكاناتهم في الاستمرار في مزاولة الأنشطة وتوفير اللحوم الحمراء لسد الطلب المحلي عليها.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما سبب رفع أسعار الأعلاف؟



2- كم سعر الطن للأعلاف المستوردة في بلد المنشأ؟



3- هل استندت زيادة الأسعار إلى دراسة أو خطة مدروسة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالخطة والدراسة.



4- ما مبررات شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في زيادة الأسعار؟ وهل وضعت الشركة خطة لتحمل تبعات هذه الزيادة؟