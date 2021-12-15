بدر السهيل



قدم النائب يوسف الغريب اقتراحا للتنازل عن أرض منطقة غرب هدية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتوزيعها على المواطنين. وقال الغريب ان القضية الإسكانية باتت تشكل هما رئيسيا وهاجسا لعشرات الآلاف من المواطنين الراغبين في الحصول على سكن العمر، في ظل وجود العديد من الأراضي التي من شأنها أن تحل أزمة كبيرة تواجه المواطنين منتظري الرعاية السكنية، وذلك في حال الإفراج عنها من الجهات التابعة لها. وزاد بقوله: من إحدى الأراضي التي من المؤكد أن تنهي جزءا كبيرا من المعاناة الإسكانية للمواطنين والتي طرأ عليها خلاف بين جهات عدة حول الإفراج عنها أرض غرب هدية وذلك منذ أعوام عدة ماضية، ومن الضروري أن تسعى الحكومة جاهدة إلى سرعة الإفراج عنها وتسليمها للرعاية السكنية لتوزيعها على المواطنين.



وأضاف: هناك معلومات تفيد بأن أرض غرب هدية لا توجد فيها عوائق أو حاجة لدى الجهات الخاضعة لها، ويمكن تلافي أي معوقات في سبيل تخصيصها لـ «الرعاية السكنية».