وجه النائب د.عبد الله الطريجي سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية مشعان العتيبي في شأن الشبهات التي شابت العقود وممارسات التنفيع التي تمت في عهد وزير شؤون سابق ووثقتها تقارير الجهات الرقابية.



وقال الطريجي في سؤاله: ما الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة الخاصة بعقود ومشاريع وإجراءات إدارة الحاسب الآلي في وزارة الشؤون منذ عام 2017 حتى 2020؟ وما إجراءات الوزارة في معالجتها؟ مع تزويدي بنسخة من ملاحظات الديوان في تقاريره السنوية تلك.



وأضاف: ما ملاحظات جهاز المراقبين الماليين التي سجلت على إدارة الحاسب الآلي بالوزارة منذ 2017 حتى 2020؟ مع تزويدي بها وبحالات الامتناع عن التوقيع من قبل مراقبي الجهاز ان وجدت؟ وتزويدي بالتفويض المالي الممنوح من قبل الوزير المختص للوكلاء أو المديرين في الوزارة منذ عام 2017 وهل تم توقيع العقود منذ تاريخه حتى الآن بالالتزام وفق الحدود المالية المذكورة بالتفويض؟ وتزويدي بالقرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة المشتريات بالوزارة والمعمول به في عام 2017 حتى تاريخه، وهل يوجد باللجنة ممثل لمكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير؟



وطلب الطريجي في سؤاله إفادته بالدور الذي قام به مكتب التفتيش والتدقيق بمكتب الوزير في متابعة الملاحظات المالية التي ذكرت في تقارير ديوان المحاسبة والخاصة بإدارة الحاسب الآلي خلال السنوات 2017 حتى 2020؟ وتزويده بتقارير مكتب التفتيش والتدقيق التي رفعت للوزير خلال الفترة المذكورة، والإجراءات التي اتخذت بشأنها، كما طلب موافاته بكل المواضيع والعقود الخاصة بالحاسب الآلي لوزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة ذوي الإعاقة منذ عام 2018 حتى 2021م متضمنة موضوع العقد والقيمة والمدة، وموافاته بالرخص التجارية لهذه الشركات المتعاقد معها مع بيان أسماء وصفات ملاك الشركة والرخص التجارية لها.



وسأل الطريجي هل هناك ترابط بين أحد ملاك هذه الشركات وأحد الوزراء السابقين للوزارة في الفترة من 2018 حتى 2021؟ مع تزويده بآلية الترسية على هذه الشركات سواء بالتعاقد المباشر او بممارسة او المناقصات العامة، وموافاته ببيانات المستشارين المتقاعدين من العمل الحكومي بمكتب وزير الشؤون من عام 2018م حتى 2021 مع بيان السير الذاتية وقيمة المكافأة الشهرية لهم، وموافاته بالسيرة الذاتية للسيدة (ر.ن) مدير إدارة الحاسب الآلي في وزارة الشؤون سابقا مع بيان الخبرات العملية لها بالقطاع الحكومي او الخاص وهل هناك ترابط سابق بينها وبين احدى الشركات؟



واستفسر الطريجي عن سبب قيام شركة (فيدتشري) بأعمال ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية دون موافقات رسمية من قبل الوزارة، وهل تم التحقيق بهذه الواقعة؟ مع موافاته بمذكرة وتقرير التحقيق النهائي مع قرارات العقوبة إن وجدت.



وتساءل هل شركة الدار للأنظمة هي المتحكمة بقواعد بيانات المنتفعين من المساعدات العامة؟ وما دور الوزارة؟ وهل تدار هذه الشركة من قبل مكتب خارج دولة الكويت وكم عدد المهندسين المتواجدين بالوزارة من قبل هذه الشركة وهل هم على إقامة الشركة من عدمه؟ مع تزويده بقرار تشكيل لجنة التحقيق رقم 37/أ لسنة 2021م ونتائج أعمال كافة المواضيع الخاصة بإدارة الحاسب الآلي المعروضة على هذه اللجنة مع المستند الدال على ذلك، وبقرار تشكيل اللجنة 79/أ لسنة 2021م الخاصة بتقييم عقود الحاسب الآلي مع موافاته بنتائج كافة أعمالها، وبنسخة من كافة الشكاوى والمذكرات المرفوعة من قبل وكيل قطاع التخطيط والتطوير الإداري المتعلقة بإدارة الحاسب الآلي والاجراء الذي تم بشأنها ونتائج التحقيق فيها، وبنسبة الصرف والانجاز على مشروع ميكنة وزارة الشؤون، وفي حالة تدني النسبة ما الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بهذا الشأن؟



وقال في سؤاله: ما القيمة المطروحة لمشروع ميكنة قطاع الرعاية الاجتماعية وسبب إلغاء المناقصة المطروحة سابقا؟ وما أسباب إلغاء مشروع ميكنة الجمعيات الأهلية كمناقصة مقدرة بـ400 ألف دينار وطرحها بنظام الممارسات بقيمة 79 ألف دينار وهل تم التحقيق بهذه الواقعة؟ وهل تم إبلاغ الجهات الرقابية بإجراءات التعاقد؟ وهل تم تطبيق مبدأ العلانية وتكافؤ الفرص بين المنافسين عند طرح مناقصة مشروع ميكنة الجمعيات الخيرية ام تم تفضيل المناقصات لشركة معينة من قبل الجهاز الاشرافي للحاسب الآلي؟ وهل لمديرة الحاسب الآلي دور مساهم في قيام شركة فيدشيري بميكنة إدارة الجمعيات الخيرية؟ وهل تم تسليم «الباسوورد» الخاص بنظام ميكنة الجمعيات الخيرية بعد انتهاء شركة فيدشيري من اعمالها من قبل الحاسب الآلي من عدمه، وفي حال الإجابة بالنفي أرجو ذكر الأسباب؟



وأضاف: هل هناك شكاوى تبادل ضرب وسب من قبل المسؤولة (ر. ن) ضد الموظفات في إدارة الحاسب الآلي مع بيان النتائج؟ وما سبب إيقاف الموظف (أ. ن) من إدارة الحاسب الآلي عن العمل، وما الاجراء الذي تم معه من قبل الوزارة؟ مع موافاتي بجميع قرارات العقوبة التي طبقت ونفذت على الجهاز الاشرافي لإدارة الحاسب الآلي منذ عام 2020؟