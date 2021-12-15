وجه النائب مرزوق الخليفة أسئلة إلى وزراء التربية والصحة والكهرباء والماء بشأن مدينة المطلاع والخدمات والمرافقة الموجودة بها.

ونص السؤال الأول الموجه إلى وزير التربية د.علي المضف على أنه تعد مدينة المطلاع من المدن الحديثة وقد بدأ كثير من المواطنين بناء مساكنهم فيها ولكن المدينة بحاجة ماسة وضرورية للمدارس بجميع مراحلها التعليمية.



وطالب بتزويده بعدد المدارس التي تم الانتهاء من إنشائها في كل قطاع في المدينة؟ ومتى سيبدأ الافتتاح لهذه المدارس؟



وقال في مقدمة السؤال الثاني الموجه إلى وزير الكهرباء والماء د. مشعان العتيبي، تعد مدينة المطلاع من المدن الحديثة وقد بدأ كثير من المواطنين بناء مساكنهم فيها ولكن المدينة بحاجة ماسة وضرورية لإيصال التيار الكهربائي وكذلك المياه.



واستفسر عن موعد بدء إيصال التيار الكهربائي وكذلك المياه للمدينة؟



أما السؤال الثالث الموجه إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح، فقال في مقدمته: تعد مدينة المطلاع من المدن الحديثة وقد بدأ كثير من المواطنين بناء مساكنهم فيها ولكن المدينة بحاجة ماسة وضرورية لمجمعات ومستوصفات طبية.



وسأل الخليفة عن عدد المجمعات والمستوصفات التي تم الانتهاء من إنشائها في كل قطاع في المدينة؟ ومتى سيبدأ الافتتاح لهذه المجمعات والمستوصفات؟