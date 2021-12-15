وجه النائب د.هشام الصالح سؤالا إلى وزيرة الاشغال ووزيرة الدولة لشؤون الاتصــــــالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، قال في مقدمته: أنشأت شركة النقل العام الكويتية KPTC بموجب مرسوم رقم (60) لسنة 1962 بغرض القيام بجميع عمليات النقل الجماعي داخل وخارج الكويت، وشراء وبيع واستغلال جميع أنواع الحافلات وأي وسائل لازمة لهذا النقل، وإنشاء أي صناعة خاصة به أو لها صلة به.



وقد تطورت خدمات النقل الجماعي طيلة العقود الستة الماضية وتم تجديد أسطول الحافلات وتوسيع الشبكة حيث تفيد الإحصائيات بأن الشركة تشرف على أكثر من 400 حافلة و1050 سائقا و4200 موظف من المتخصصين في النظم التشغيلية والإدارية والمالية.



كما أن شركة سيتي باص قامت منذ 2008 بتحويل وجه النقل العام من خلال توفير خدمات منتظمة على الطرق العامة وتدير أكثر من 500 حافلة مكيفة.



غير أن وضعية النقل الجماعي لا تعكس في كثير من مظاهرها المجهود المبذول لتطوير خدمات النقل العام، فهناك قصور على أكثر من صعيد وجب تحديد الجهات المسؤولة عنه التي يقع على كاهلها واجب معالجته باعتماد الخطط البديلة التي من شأنها تحقيق الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرجوة من خدمات هذا المرفق الحيوي وتوفير شروط السلامة والراحة والطمأنينة للركاب.



واعتبارا لما سبق يرجى التفضل بالإجابة عن الأسئلة التالية:



1- ما الجهة أو الجهات المسؤولة عن تخطيط وإنشاء محطات انتظار الباصات في الكويت؟



2 - إذا كانت البلدية تصدر تصاريح استغلال الأرصفة فما المعايير المعتمدة لدى شركة النقل وهيئة الطرق لتوفير الراحة والسلامة للمنتظرين من الركاب؟



3 - لماذا لا توجد أي قواعد ملزمة لتوفير جداول زمنية أو خرائط صيانة أو تطوير دوري لهذه المحطات التي يقتصر في معظمها على وجود يافطة حديدية صدئة مثبتة على عمود متهالك، وفي حالة وجود مظلات فهي عبارة عن صفائح مهترئة وكراسي متلاشية لا تتوافر فيها أدنى شروط الحفاظ على سلامة المنتظرين لا من حر الشمس صيفا ولا من البرد شتاء.



4 - هل لديكم في الوزارة خطة لتنسيق الاختصاصات بين الجهات المعنية ومنها (شركة النقل العام KPTC وسيتي باص والهيئة العامة للطرق والنقل البري) مع البلدية، من أجل تطوير محطات انتظار الباصات لتكون واجهة مشرفة ذات جمالية ومكيفة وبمظهر موحد يواكب العصر ويوفر كل شروط الراحة والسلامة؟



5- ما رؤيتكم لتحقيق الاستفادة القصوى من النقل الجماعي العام بالرفع من الإقبال على هذه الوسيلة وما يستتبعه ذلك من تخفيف الازدحام المروري والحد من الحوادث والحفاظ على البيئة بتقليل الانبعاثات؟



6 - هل توجد دراسات حالية أو مبرمجة تتضمن مشاريع الطرق المستقبلية وخطة شاملة للنقل العام؟ مع تزويدي بخلاصات وبيانات عنها إن وجدت.



7- هل لديكم مشروع لتقييم خطوط الشبكة وتصاميم مقترحة لمسارات باصات النقل العام من أجل تحسين مستوى الخدمة في شموليتها؟ برجاء تزويدنا بها ان وجدت.