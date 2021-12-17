يحيى حميدان



رأى مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت، التونسي نادر الداود، أن «الأبيض» قدم مباراة تليق بسمعة النادي عقب الفوز على الفحيحيل 2-0 أول من امس.



وأشار الداود إلى أن الفريق الكويتاوي تحكم في مجريات المباراة أمام «الأحمر» وعرف كيف يسيرها، مؤكدا أن المدرب التونسي نبيل معلول حاول تطبيق بعض الأفكار الجديدة في المواجهة ومنها مهام علي حسين الجديدة، كما أكد معلول حرصه على تقليل معدل أعمار الفريق من خلال الدفع بالظهير الأيسر الشاب سلطان الفرج للمرة الأولى، مثلما تم الزج بإبراهيم كميل، وبالتالي فإن المستقبل لهؤلاء اللاعبين وعليهم استغلال الفرصة لإثبات قدراتهم.



وبين الداود أن مواجهة الفحيحيل كانت «بروفة» ممتازة قبل مواجهة القادسية في نهائي كأس الأمير لموسم 2020 /2021 الثلاثاء المقبل.



وأوضح أن الكويت نجح في تجاوز آثار الهزيمة من السالمية 0-1 في الجولة الماضية عبر تكثيف الاجتماعات مع اللاعبين ودراسة السلبيات لتلافيها وهو ما حالفنا التوفيق به. إلى ذلك، ترددت أنباء عن قرب إدارة نادي الكويت من ضم مهاجم اليرموك، الكولومبي كارلوس أندريس، ليكون بديلا للكونغولي ديوميرسي مبوكاني الذي لم يقدم أي إضافة تذكر في المباريات التي شارك بها حتى الآن مع «الأبيض».