أشاد مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح بالإنجازات التي حققها لاعبو أندية المعاقين خلال مشاركتهم الأخيرة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة، التي أقيمت في العاصمة البحرينية المنامة، جاء ذلك خلال استقباله وفد اللجنة البارالمبية الكويتية برئاسة ناصر العجمي وشريفة الغانم أمين عام اللجنة، ودعيج الهاجري رئيس نادي الإرادة وأبطال الكويت اللاعبة ملاك هادي العنزي لاعبة الكرة الطاولة التي حققت الميدالية الذهبية، وحسين البناي صاحب الميدالية البرونزية، وسليمان التميمي الحاصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم.



وطالب فليطح اللاعبين بتحقيق المزيد من الانجازات الرياضية خلال الفترة المقبلة من أجل رفع علم الكويت خلال المحافل الدولية، وقال: اننا لن نتأخر في تقديم كل أنواع الدعم إلى أبطالنا لمواصلة حصد الالقاب والميداليات.



من جانبه، قدم دعيج الهاجري رئيس نادي الإرادة الشكر إلى فليطح على دعمه لأبطال الكويت خلال الفترة الماضية، مؤكدا ان هذا الدعم ساهم في حصد ميداليتين خلال منافسات دورة الألعاب البارالمبية وميدالية في بطولة العالم للمبارزة وناقشنا خلال اجتماع الخطة المستقبلية للاستعداد لدورة الالعاب الاولمبية والتي نطمح من خلالها الى تحقيق ميدالية أولمبية للرياضة الكويتية.



وفي نفس السياق، أكدت ملاك العنزي لاعبة منتخبنا الوطني لكرة الطاولة للمعاقين وصاحبة الميدالية الذهبية في الدورة البارالمبية الاخيرة أنها تمتلك العزيمة في حصد المزيد من الميداليات الدولية بعدما حصدت أول ميدالية لها خلال مشاركتها الأولى آسيويا.