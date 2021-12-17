غادر أمس الأول إلى السعودية وفد نادي الطموح الكويتي الرياضي للمشاركة في بطولة الماراثون والواكاثون التي ينظمها مركز العون بجدة من 15 الى 21 الجاري، اذ يترأس الوفد رئيس مجلس إدارة نادي الطموح رحاب بورسلي وعضوية نائب الرئيس هدى الخالدي ومساعد المدير الرياضي حنان الزايد و7 لاعبين ولاعبات هم: سيف المطيري وحسن سمير وسليمان الناصر وبدر السويدان وإيمان الخالدي وآيات الطليحي ومريم ذياب.



وبهذه المناسبة، صرحت رحاب بورسلي بأن هذه المشاركة تأتي ضمن أجندة المشاركات الخارجية للنادي في المحافل الإقليمية والدولية لمنح لاعبينا الفرصة للاحتكاك والمنافسة وصقل قدراتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية، لاسيما ان البطولة تعد بمنزلة مهرجان متكامل يشتمل على عدد من الأنشطة الثقافية والفنية المصاحبة وبرامج المواهب التي سيشارك فيها نادي الطموح بعدد من الفقرات الفنية.



وقدمت رئيس مجلس إدارة نادي الطموح الشكر للهيئة العامة للرياضة وعلى رأسها مدير عام الهيئة ونائبه لقطاع الرياضة التنافسية على دعمهم لأنشطة النادي والمشاركة في البطولة ولجريدة «الأنباء» الشريك الإعلامي ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الناقل الرسمي للبطولة وأولياء الأمور وإدارة الطيران المدني ووزارتي الصحة والداخلية وكل الجهود المساهمة في الارتقاء بمسيرة النادي لتمكينه من أداء رسالته على الوجه الأكمل نحو أبنائنا من ذوي الإعاقة الذهنية.



من جانبها، قالت هدى الخالدي انه سيتم على هامش البطولة توقيع مذكرة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات والبرامج واللقاءات بين نادي الطموح ومركز العون الذي يعد من أحد ابرز المراكز الخليجية المتميزة والنشطة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وتهيئتهم للاندماج في المجتمع.