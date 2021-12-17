هادي العنزي



أشادت رئيسة اللجنة النسائية في اتحاد المبارزة لولوة الأيوب بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عن تنظيم بطولتي الفلوريه والايبيه للمبارزة للناشئات، برعاية وتنظيم اتحاد اللعبة، خلال الفترة من 9 حتى 11 ديسمبر الجاري.



وأكدت الأيوب أن بطولتي الفلوريه والايبيه شهدتا مشاركة العديد من اللاعبات الواعدات بأعمار تتراوح بين 12 و15 سنة، وبإجمالي أكثر من 27 مبارزة ناشئة، من ناديي الكويت والقادسية، وأكاديمية توش، وقالت: جاءت البطولة الأولى في الموسم واعدة ومثالية، بعد مشاركة إيجابية من قبل العديد من المواهب الشابة التي أظهرت قدرات فنية عالية في المبارزة، حيث قدمت فرح الرشيدي، ونور السعيد، وسارة الخبيزي، وفاطمة عبدالله، وشيخة الجيعان مستويات متميزة في سلاحي الفلوريه وايبيه.



وأشارت الأيوب الى أن البداية حققت الأهداف المرجوة، وأضحت المبارزة النسائية أكثر انتشارا من أي وقت مضى، بعدما أصبحت لدينا قاعدة بالإمكان الاعتماد عليها، لتكون نواة لمنتخب نسائي للمبارزة.