ناصر العنزي



يتجدد التنافس بين فرق دوري stc الممتاز اليوم في ختام الجولة الخامسة، حيث تقام مباراتان يلعب في الأولى الشباب بنقطة وحيدة مع النصر صاحب النقاط الـ 8 بستاد ثامر، وفي المباراة الأخرى بستاد محمد الحمد يواجه التضامن برصيد 3 نقاط مع السالمية بـ 7 نقاط. وتقام غدا السبت مباراة واحدة في ختام الجولة تجمع العربي والذي يمتلك 7 نقاط مع كاظمة برصيد 10 نقاط على ستاد صباح السالم.



وفي مباراة الشباب والنصر، فإن الأول مازال يعاني من فقدان النقاط بعد بداية غير جيدة، وتلقى آخر خسارة من كاظمة بهدف، واذا استمر بهذا المستوى فإنه سيواجه مشاكل في الهروب من المؤخرة بعدما حقق نقطة واحدة حتى الآن، أما النصر فقد تمكن من تحقيق نتائج جيدة وصلت به إلى مركز مطمئن بعدما أحسن مدربه سلمان عواد في توظيف لاعبيه، حيث لم يخسر أي مباراة حتى الآن وحقق في آخر مباراة فوزا صعبا على اليرموك رغم الغيابات في صفوفه مثل روبن وعدي الصيفي. وفي المباراة الأخرى، يسعى التضامن إلى تحقيق فوزه الثاني في الدوري والابتعاد عن المراكز المتأخرة ولم يكن «أزرق الفروانية» محظوظا في مباراته السابقة مع القادسية بعدما ظهر بحالة مميزة وخسر المباراة، أما السالمية فلن يرضى بغير الفوز بعدما قاده المدرب محمد ابراهيم لفوز ثمين على الكويت في الجولة الماضية وأصبح مؤهلا للمنافسة على الصدارة.



كاظمة والعربي غداً



ويتجدد اللقاء بين كاظمة والعربي بعد أيام من مباراتهما على المركز الثالث في كأس سمو الأمير، حيث يسعى العربي اليوم لتأكيد جدارته بفوز آخر فيما يتطلع كاظمة للثأر وخطف الصدارة منفردا على حساب الكويت المتصدر بـ 12 نقطة، لذلك ستكون مواجهة اليوم ذات ندية. وكان القادسية قد فاز على اليرموك 3-1 ليواصل مطاردته للكويت المتصدر، وبذلك تعادلا بالنقاط ولكل منهما 12 نقطة مع أفضلية فارق الاهداف لمصلحة الأبيض في حين بقي اليرموك في المركز الأخير دون نقاط.



وسجل اهداف القادسية عيد الرشيدي (37 و47) وبدر المطوع (45) وسجل هدف اليرموك كارلوس اندريس (56).



وسيطر القادسية على الشوط الاول تماما بعدما زج مدربه خير الدين مضوي بعناصره الأساسية بقيادة بدر المطوع الذي أحسن في صناعة الهدف الاول وتسجيل الثاني، في حين كان اليرموك في حالة دفاع طوال الشوط الاول.



وفي الشوط الثاني، نشط اليرموك وسجل هدفا وسنحت له فرصة هدف ثان، ولكن الحارس خالد الرشيدي تمكن من صد الكرة من عبدالوهاب العوضي في حين قل أداء القادسية عن الشوط الأول، لكنه ظل محافظا على فارق النتيجة.