حصل 4 أبطال كويتيين على تقدير دولي في لعبة كمال الأجسام بعد أداء متميز قدمه فريق بلاتينوم خلال عدد من المسابقات الدولية المقامة في الولايات المتحدة واسبانيا، بتتويجات في مختلف المراكز والأوزان والفئات، فيما تأهل اللاعب يوسف السبهان إلى بطولة مستر أولمبيا 2022 المقبلة.



من جهتها، احتفلت معاهد بلاتينوم بفريقها بعد الفوز بحضور الرئيس التنفيذي لشركة النوادي القابضة نواف الرفاعي ومحمد شاكر من إدارة المعاهد الصحية بلاتينوم، حيث قامت بتكريم كل من البطل يوسف السبهان على ذهبية بطولة «DAYTONA BEACH CLASSIC 2021» في فئة الفيزيك للمحترفين والتي أقيمت في أميركا وبهذا الإنجاز تأهل اللاعب لبطولة مستر أولمبيا 2022 للمحترفين، كما حصل البطل عبدالله البغلي على المركزين الثاني والثالث في بطولة «WORLDWIDE BEN WEIDER CHAMPIONSHIPS SPAIN 2021» في فئة الفيزيك، في حين حصل البطل علي البغلي على برونزية الكلاسيك فيزيك والبطل فهد العنزي على برونزية فئة الفيزيك في نفس البطولة. وبهذه المناسبة، قال الرفاعي: «سعداء بهذه الإنجازات العالمية التي تعد مدعاة للفخر لنا ولجميع الكويتيين، حيث يمثل أبطالنا الكويت عبر هذه المشاركات بهدف رفع علم الكويت في تلك المحافل الدولية».