يعقوب العوضي



اختتمت مساء الإثنين الماضي منافسات نادي الصيد والفروسية، حيث توج بكأس «جريدة الأنباء» لمسافة 1200 متر الجواد سيل الفحيحيل من اسطبل أبناء نايف الدبوس بقيادة الفارس توفيق وبتوقيت 1.19.11 وشهدت البطولة منافسة قوية من الجوادين الأصول بقيادة فيصل الفرماوي والجواد فيصل بقيادة محمد الفرماوي.



وبعد نهاية المسابقة قام أمين السر العام ورئيس الهيئة العليا لسباق الخيل في نادي الصيد والفروسية الشيخ صباح فهد الناصر وعضو الهيئة العليا لسباق الخيل حمدان العضيلة بتقديم درع تذكارية لممثل جريدة «الأنباء» الزميل يعقوب علي، والذي سلم كأس «الأنباء» للفائز بالمركز الأول.



من جانبه، أشاد مدير عام البطولة يعقوب الكندري بالتنظيم وسير البطولة والمسابقات، والتي جاءت على 7 أشواط، وقال: «ليس بالغريب على «الأنباء» توفير الدعم ورعاية البطولات المختلفة مما يدل على حرصها الدائم على التواجد خلف الفعاليات الرياضية والمساهمة في نجاحاتها المختلفة، ونتطلع لاستمرار المنافسات وزيادة الحضور والمشاركة من قبل الجميع».



وأثنى الكندري على مجلس إدارة النادي، مؤكدا أن تنظيم بطولات النادي ليس بالأمر اليسير خاصة في ظل الوضع الصحي الراهن. وقال: «لدينا مشاركة كبيرة وموسعة وتتطور على مدار البطولات المختلفة ونتطلع للمزيد في المستقبل، وقد شهدت المنافسات ندية وقوة بين الجميع، وقد انعكس ذلك على المستوى العام للعبة ونتطلع لتخطي حدود التنظيم المحلي والمشاركة على مستوى العالم رغم صعوبة المهمة والعراقيل التي تواجهنا».