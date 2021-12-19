هنأ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشاعر عبدالعزيز البابطين بمناسبة حصوله على جائزة اليوم العالمي للغة العربية من قبل منظمة الأمم المتحدة.



ونقل الناطق الرسمي للمجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الأنصاري في تصريح صحافي تهنئة كل من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري وأمين عام المجلس كامل العبدالجليل للشاعر والأديب عبدالعزيز البابطين.



وأوضح الأنصاري ان حصول الشاعر الكبير عبدالعزيز البابطين على هذه الجائزة يعد استحقاقا لمثل هذه القامة الأدبية الكويتية والذي جاء في حفل أقيم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ومدرسة الأمم المتحدة الدولية (قسم اللغة العربية).



وكانت الأمم المتحدة قد منحت يوم أمس الأول الشاعر البابطين جائزة اليوم العالمي للغة العربية وذلك في حفل أقيم للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية حضره رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76 عبدالله شاهد وعدد من ممثلي الدول العربية المعتمدين في منظمة الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء.



وتسلم الجائزة مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي نيابة عن الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين.



وكانت كلمة ختام الحفل للشاعر البابطين وهي كلمة مسجلة أعرب فيها عن اعتزازه بهذه الجائزة التي هي جائزة للكويت والوطن العربي وتحدث فيها عن دور اللغة العربية في التواصل الحضاري بين الأمم والشعوب وعرض جهوده في نشرها ودعمها وتعزيز حضورها دوليا.



وقال البابطين «تعد اللغة العربية من أقدم اللغات الحية التي عرفتها البشرية وقد تفاعلت مع اللغات الأخرى واعترافا بمكانة اللغة العربية ودورها في التواصل الحضاري والثقافي مع الأمم والشعوب الأخرى اتخذت الأمم المتحدة قرارها التاريخي المهم في عام 1973 بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية في المنظمة الدولية إلى جانب عدد من اللغات الحية الأخرى وذلك أن هذه اللغة هي من بين اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم».



وأشار إلى أن جهوده من خلال مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية منذ تأسيسها عام 1989 اتجهت نحو التشجيع على تعليم اللغة العربية ونشر ثقافتها وآدابها والترجمة منها إلى لغات أخرى ومن اللغات الأخرى إليها فقام بإطلاق دورات تدريبية وتعليمية وكراس للغة العربية في أكثر من 50 جامعة عربية وفي كثير من الجامعات في الدول الأوروبية والافريقية والآسيوية، وكان من أهم أولوياته التعريب في دولة جزر القمر العربية.



بدوره، قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في مداخلة أثناء الحفل «من المهم جدا ان نحافظ على اللغة العربية وندعمها في محفل الأمم المتحدة، وأشكر القائمين على تكريم السيد عبدالعزيز سعود البابطين فهو تكريم مستحق ونيابة عنه أشكركم على تكريمه والاعتراف بجهد هذه المؤسسة العريقة التي نفخر ونعتز بها».