طرح المناقصات والممارسات والعقود والمزايدات يتم وفق خطة الوزارة السنوية

إعداد مشروعات القرارات الإدارية وتشكيل لجان دراسة العطاءات عبر لجنة الشراء

يتولى قسم الدراسات استيفاء إجراءات الطرح والتعاقد لعقود المقاولات والتوريدات

تقييم العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية يتم من قبل لجنة تقييم العطاءات

إضافة بنود جديدة على عقود التنفيذ أو عقود الخدمات الاستشارية تتم من خلال عمل أمر تغييري بالإضافة

يلتزم القسم بالتعاميم الصادرة عن جهاز المناقصات بالنماذج الموحدة للمناقصات وفقاً للقانون وتعاميم الجهات الرقابية

نقوم بإعداد مستندات المناقصات والممارسات والعقود المباشرة والمزايدات ومخاطبة الجهات الرقابية وإجراءات التعاقد مع المناقص الفائز

عاطف رمضان

قالت رئيسة قسم الدراسات والاتفاقيات الاستشارية في ادارة الوثائق والعقود بقطاع الرقابة والتدقيق في وزارة الأشغال العامة م.منال الضبيب في حوار مع «الأنباء» إن قبول المناقصات والممارسات يتم وفقا للاشتراطات المطلوبة في مستندات الطرح، مشيرة إلى أن تقييم العطاءات والعروض المالية والفنية يتم من قبل لجنة تقييم العطاءات المشكّلة من قبل لجنة الشراء بالوزارة.

وأضافت الضبيب أن المهام المنوطة بقسم الدراسات والاتفاقيات الاستشارية هي طرح المناقصات والممارسات والعقود المباشرة والمزايدات والتأهيلات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات الاستشارية وفق خطة الوزارة السنوية، مخاطبة الجهات الرقابية كالفتوى والتشريع والجهاز المركزي للمناقصات العامة للإعلان عنها ومن الترسية ومخاطبة ديوان المحاسبة واستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة حتى توقيع العقد.

وعن مؤشر قياس الأداء KPI في الوزارة، أفادت الضبيب بأنه يعكس نسبة الانجاز لكل مرحلة من مراحل المشروع من طرح واعلان وترسية وتعاقد وبذلك يتم تحديد نقاط القصور أو التأخير لتلافيها في المشاريع الحالية والمستقبلية، مضيفة أن من المهام الموكلة للقسم أيضا متابعة جداول مؤشرات قياس الأداء (KPI).

وأشارت الى أن القسم يلتزم بأي تعاميم لديوان المحاسبة ووزارة المالية وأي جهة حكومية ذات علاقة مع عمليات الشراء في القسم.

وقالت إنها ممثل الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة فيما يخص المناقصات والممارسات والأوامر التغييرية والتمديدات وكل ما يخص عمليات الشراء بالوزارة و«هيئة الطرق»، وأنها أيضا ممثل إدارة الوثائق والعقود في لجنة الشراء بالوزارة.

واشارت الى أن اعداد مشروعات القرارات الادارية وتشكيل اللجان الخاصة بدراسة العطاءات يتم من خلال لجنة الشراء بالوزارة. وفيما يلي التفاصيل:



نود إلقاء الضوء حول مهام وأعمال قسم الدراسات والاتفاقيات الاستشارية؟



٭ يختص قسم الدراسات والاتفاقيات الاستشارية بإدارة الوثائق والعقود بقطاع الرقابة والتدقيق بجميع عمليات الشراء (الباب الثاني والثالث والرابع من الميزانية) للمشاريع الخاصة بقطاعات (الهندسـة الصحية- المشاريع الكبرى- هندسة الصيانة- المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث- الشؤون المالية والقانونية والإدارية) وذلك ابتداء من مرحلة إعداد المستندات وحتى مرحلة توقيع العقد ويمكن تلخيص مهام القسم فيما يلي:



1- إعداد ومراجعـــــــة المستندات والوثائق المتعلقة بالمناقصات والممارسات والمزايدات والعقود المباشرة والتأهيلات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات الاستشارية ومخاطبة الجهات الرقابية: الفتوى والتشريع والجهاز المركزي للمناقصات العامة.



2- طـــرح المنــــاقصات والممارسات عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو طريق الوزارة ويكون بإذن من الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



3- مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لطلب الإعلان عن الاجتماع التمهيدي او الملحق او تمديد اقفال مناقصة أو ممارسة.



4- الاشتراك في اللجان المشكلة لدراسة العطــــاءات والعروض الفنية والماليـــة للمناقصـــات والممارســـات.



5- مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات بطلب التوصية بالترسية الواردة من لجنة دراسة العطاءات المعتمدة من لجنة الشراء بالوزارة.



6- مخاطبة ديوان المحاسبة لطلب موافقته المسبقة على التعاقد والرد على استفساراته.



7- إعداد وتجهيز العقود بصيغتها النهائية ورفعها للتوقيع من قبل صاحب العمل.



8- متابعـــــة جـــداول المناقصات والممارسات والمزايدات والعقود المباشرة والتأهيلات وفقا للخطة السنوية واستدراكاتها للمشاريع المزمع طرحها لعقود التوريدات والمقاولات والخدمات الاستشارية التــــي يتم نشرها في الجريدة الرسمية «كويت اليوم».



9- اعداد التقارير الشهرية لمتابعة اجراءات طرح وتوقيع مناقصات وممارسات والمزايدات والعقود المباشرة والتأهيلات وفق الخطة السنوية للوزارة وتحديد مؤشرات قياس الاداء الرئيسية «KPI».



10- الرد على كتب وزير الأشغال العامة فيما يخص الأمور التعاقدية وعمل الدراسات المطلوبة.



11- الرد على وكيل الوزارة فيما يحال منه ومن كتب وعمل الدراسات المطلوبة.



12- اعداد مشروعات القرارات الإدارية والوزارية والتعاميم فيما يتعلق بعقود الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري بكافة أنواعها.



وماذا عن مشاركاتك داخل الوزارة وخارجها؟



1- ممثل إدارة الوثائق والعقود في لجنة الشراء في وزارة الاشغال العامة.



2- ممثل الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة.



3- المشاركة في لجان خارج الوزارة وخارجها والهيئة العامة للطرق والنقل البري كلجنة الرد على مخالفات وملاحظات ديوان المحاسبة وفرق عمل داخلية وخارجية.



ما دور القسم في توحيد الأسس التعاقدية العامة للوزارة عبر توحيد الشروط والالتزامات العامة لعقود القطاعات؟



٭ يقوم القسم بمراجعة الشروط الواردة من القطاعات الفنية وفق نماذج العقود النموذجية التي تم تعميمها من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفق قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية والتي تعتبر موحدة من ناحية الأسس التعاقدية والالتزامات العامة حسب متطلبات كل مناقصة على حدة.



وقد شاركت ممثلة عن الوزارة ضمن الفريق الذي قام بصياغة هذه النماذج الخاصة بالمناقصات والممارسات والتي قام الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتعميمها على الجهات الحكومية.



كما أود أن اضيف أن القسم يقوم بشكل دوري بعقد دورات تدريبية فيما يخص نماذج العقـود النموذجية والأمور التعاقدية للمعنيين بالوزارة.



إزالة المعوقات



ما المعوقات التي تواجهكم في تنفيذ مهامكم؟



٭ تسعى الوزارة جاهدة الى ازالة المعوقات في كافة قطاعاتها المختلفة، الا ان أكبر المعوقات التي تواجهنا هي طول الدورة المستندية مع الجهات الحكومية الخارجية التي تحول دون انجاز المهام المطلوبة في الوقت المحدد والمطلوب.



ما آخر الدراسات والإنجازات التي أجراها القسم؟



1- اعـــداد النمـــــــــاذج الاسترشادية لشروط الاعلان عن المناقصات والممارسات العامة الباب الرابع من الميزانية لعقود المقاولات «محلي او عالمي – منفرد او متضامن»، ولمقدمي الخدمات الاستشارية «محلي او عالمي – منفرد او متضامن».



2- تحديث المواد التعاقدية في نماذج العقود النموذجية.



3- إعداد دليل إرشادي لإجراءات عمل القسم.



4- جار اعداد دراسة تحليلية لأسعار العقود خلال السنوات الماضية طبقا لطبيعة الأعمال.العطاءات والمناقصات



ما المعايير التي من خلالها يتم قبول العطاءات والمناقصات؟



٭ يكون ذلك وفقا للاشتراطات المطلوبة في مستندات الطرح ووفقا لقانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.



كيف يتم تقييم العروض المالية والفنية المقدمة من المكاتب الهندسية؟



٭ يتم تقييم العروض المالية والفنية المقدمة من المكاتب الهندسية من قبل لجنة تقييم العطاءات المشكّلة من قبل لجنة الشراء بالوزارة ووفقا للمادة رقم (53) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.



في حال الرغبة في اضافة بنود جديدة على العقد في عقود التنفيذ أو الخدمات الاستشارية، كيف يتم التعامل معها أو اضافتها؟



٭ تتم اضافتها من خلال عمل أمر تغييري بالإضافة ويكون حسب نسبة الأوامر التغييرية المنصوص عليها في العقد مع الالتزام بالحصول على موافقات الجهات الرقابية.



عقود الخدمات



ما دوركم في وضع الشروط الواردة في عقود الخدمات الاستشارية؟



٭ يلتزم القسم بالتعميم الصادر من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالنماذج الموحدة وفقا للمادة رقم (86) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وفي حالة وجود أي تعديلات على تلك الشروط والواردة من قبل القطاع الفني تتم دراستها من قبل القسم ومن ثم عرضها على إدارة الفتوى والتشريع للمراجعة وإبداء الرأي ليتم ادراجها بعد ذلك في المستندات.



مشروعات القرارات



وما دوركم أيضا في اعداد مشروعات القرارات الادارية وتشكيل اللجان الخاصة بدراسة العطاءات؟



٭ القرارات يتم اعدادها في لجنة الشراء بالوزارة واعتمادها وإصدارها من قبل رئيس لجنة الشراء بالوزارة ويمثلها وكيل قطاع الرقابة والتدقيق ونحن نمثل الإدارة.



ماذا عن عدد الموظفين في القسم، واحتياجات القسم لموظفين جدد؟



٭ عدد الموظفين في القسم 26 موظفا منهم 19 مهندسا و7 موظفين إداريين، ويتم تعيين الكوادر الوطنية كلما أتيحت الفرصة للتعينات.



جائحة كورونا



كيف كانت طبيعة العمل في القسم خلال جائحة كورونا والالتزام بالتعليمات الصحية؟



٭ عمل القسم وفق النسب المقررة لقرار ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء وفـق الاختصاصات المنوطة به.



المناقصات والممارسات



ما المناقصات والممارسات الجديدة التي سيتم طرحها؟



٭ يتم طرح المناقصات والممارسات والعقود المباشرة والمزايدات والتأهيلات وفق خطة الوزارة السنوية للسنة المالية 2021-2022 والمعلنة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» العدد 1532 تاريخ 25 أبريل 2021 واستدراكاتها.



مؤشر الأداء



ما انعكاسات مشروع مؤشر قياس الأداء الذي دشنته الوزارة مؤخرا على أداء القسم؟



٭ يعكس مؤشر قياس الأداء KPI نسبة الانجاز لكل مرحلة من مراحل المشروع من طرح واعلان وترسية وتعاقد وبذلك يتم تحديد نقاط القصور أو التأخير لتلافيها في المشاريع الحالية والمستقبلية.



هل من كلمة أخيرة؟



٭ أود أن أشكركم على اتاحة الفرصة لي لأقوم بشرح طبيعة العمل بالقسم وكافة الاجراءات التي نقوم بها والمتبعة من المرحلة الأولى لاعداد المستندات والوثائق وحتى مرحلة توقيع العقد، وإتاحة الفرصة أيضا لنا لتعريفكم على مشاريعنا الحالية والمستقبلية والمدرجة في خطة الوزارة السنوية.





اشتراطات قبول المناقصات وتقييم العطاءات والعروض المالية



قالت رئيسة قسم الدراسات والاتفاقيــات الاستشارية في ادارة الوثائـق والعقـود بقطاع الرقابة والتدقيق في وزارة الأشغال العامة م.منال الضبيب إن قبول المناقصات والممارسات يتم وفقا للاشتراطات المطلوبة في مستندات الطرح.

وأضافت أن تقييم العطاءات والعروض المالية والفنية يتم من قبل لجنة تقييم العطاءات المشكلة من قبل لجنة الشراء بالوزارة.



مؤشر قياس الأداء يعكس نسب إنجاز المشاريع



أفادت م.منال الضبيب بأن مؤشر قياس الأداء KPI في الوزارة يعكس نسبة الإنجاز لكل مرحلة من مراحل المشروع من طرح واعلان وترسية وتعاقد وبذلك يتم تحديد نقاط القصور أو التأخير لتلافيها في المشاريع الحالية والمستقبلية، مشيرة الى ان من المهام الموكلة للقسم أيضا متابعة جداول مؤشرات قياس الأداء (KPI).



منال الضبيب في سطور

- حصلت م.منال الضبيب على بكالوريوس هندسة مدني «تخصص هندسة نقل» كلية الهندسة والبترول جامعة الكويت.



- ماجستير هندسة مدنية تخصص هندسة ادارة المشاريع كلية الهندسة والبترول جامعة الكويت.



وشغلت عدة مناصب منها:



- مهندس عقود بوزارة الأشغال بقطاع الرقابة والتدقيق بإدارة الوثائق والعقود بقسم العقود.



- رئيس قسم العقود.



- رئيس قسم الدراسات والاتفاقيات الاستشارية، وحاليا هي كبير الاختصاصيين مدني «الدرجة الأولى».



- عملت 21 سنة في مجال العقود من تجهيز مستندات المناقصات والممارسات والمزايدات وعقود الخدمات الاستشارية والعقود المباشرة واتفاقيات التعاون ومراجعة المواصفات الفنية وجداول الكميات وتحليل الأسعار والمتطلبات الفنية والشروط المرجعية طبقا لنماذج العقود الموحدة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومخاطبة الجهات الحكومية والرقابية، ومراقبة الخطة الوزارية السنوية للمناقصات وعقود الخدمات الاستشارية والممارسات والتأهيلات والمزايدات للباب الثاني والثالث والرابع بالاضافة الى الخبرات الادارية.



- شاركت في اللجان الفنية والتعاقدية وفرق العمل والمطالبات وورش العمل والمؤتمرات الداخلية والخارجية واشرفت على عدد 20 مهندسا و8 اداريين، وساهمت في تدريب مهندسين حديثي التخرج.