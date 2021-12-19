مريم بندق



علمت «الأنباء» من مصادر أن الحكومة الجديدة ستكون جاهزة لحضور جلسة 4 يناير وستؤدي القسم أمام سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بناء على التفويض الصادر من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في سابقة تحدث لأول مرة أن الحكومة تقسم أمام سمو ولي العهد أثناء تواجد صاحب السمو الأمير في البلاد.



وردا على سؤال حول موعد إعلان الحكومة، أجابت المصادر: إذا تم إعلان الحكومة قبل الثلاثاء المقبل 21 الجاري فستكون عليها مسؤولية حضور الجلسة البرلمانية، لذلك لا يتبقى أمام إعلان الحكومة إلا الاربعاء والخميس المقبلان أو بداية الأسبوع المقبل لتتمكن من الاستعداد للجلسة البرلمانية 4 يناير.



وعلمت «الأنباء» ايضا انه سيتم إسناد منصب النائب الأول إلى وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ومنصب نائب رئيس الوزراء إلى كل من وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الشيخ ثامر العلي، إلى جانب الوزير السابق أنس الصالح الذي عرض عليه الدخول في الحكومة مجددا. وقالت مصادر واسعة الاطلاع في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان 6 وزراء سيحتفظون بحقائبهم هم: النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ



د. أحمد ناصر المحمد، ووزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير شؤون مجلس الأمة مبارك الحريص، ووزير التربية د. علي المضف. وكشفت المصادر عن ان هناك 5 وزراء جدد هم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ ثامر جابر الأحمد، ووزير الصحة الشيخ د.عبدالله مشعل الصباح من وزارة الدفاع، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية م. مناف الهاجري، ووزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة النائب د. خالد العنزي، ووزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون البلدية م. مها البغلي، ووزيرة الاتصالات ووزيرة الإسكان د.رنا الفارس.



وأضافت المصادر أن هناك 3 وزراء ما بين تدوير وتغيير حقائب هم: نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الشيخ ثامر العلي، ووزير الشؤون والتنمية المجتمعية د.مشعان المشعان، ووزير الأوقاف ووزير المواصلات عيسى الكندري. وردا على سؤال حول مدى صحة إعادة توزير نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق أنس الصالح، أجابت: نعم تم عرض الدخول في الحكومة عليه مجددا، حيث إنه من الوزراء الذين تولوا منصب نائب رئيس الوزراء، ولديه قدرة على بذل الجهود والمثابرة ويملك خبرات كبيرة في عدة وزارات.