أسامة أبو السعود



شهد أكثر من 80 مسجدا، خصصتها وزارة الأوقاف صباح امس، توافد جموع المصلين من المواطنين والمقيمين في الكويت لأداء صلاة الاستسقاء طلبا للغيث ونزول المطر اقتداء بسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم في الدعاء والتضرع الى الله عز وجل «اللهم أغثنا.. اللهم أغثنا.. اللهم أغثنا».



وحث أئمة المساجد المصلين على التوبة الى الله والاستغفار من الذنوب، وحذروا من المعاصي لأنها أسباب القحط وأسباب حبس المطر وأسباب العقوبات وان التوبة والإنابة الى الله من اسباب نزول المطر وعموم الخير، مستشهدين بقوله تعالى (فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا).



وحرص العديد من الخطباء في مختلف المساجد على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم «اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين» مشددين على انه ينبغي اخراج الصدقات والإحسان والإكثار من ذكر الله والبعد عن المعاصي واستغفاره سبحانه وتعالى حتى ينزل المطر.