أطلقت الجمعية الكويتية لحماية البيئة فعاليات الموسم الثامن من «سلسلة المواسم الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في الكويت» من خلال إنجاز الأعمال الخارجية والميدانية للحلقات التلفزيونية التي سيتم عرضها على شاشات تلفزيون الكويت خلال الدورة البرامجية الرمضانية المقبلة.

وقالت رئيس الجمعية د.وجدان العقاب إن الموسم الثامن يأتي بوجبة علمية غنية بالمعلومات حول موضوع كل حلقة، معلنة ان عمليات الرصد والتوثيق لحلقات البرنامج تتم من خلال العمل في أكثر من موقع ومنها المحميات الطبيعية في البلاد والأماكن الغنية بالحياة الفطرية فضلا عن بعض المناطق الحدودية.



وأشادت العقاب بتعاون العديد من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية على جهودهم الطيبة المبذولة في العديد من مراحل العمل بالبرنامج من خلال الدعم اللوجستي وتسهيل مهمة أعضاء الجمعية في الرصد والتوثيق، ومن أبرز تلك الجهات رئاسة الأركان العامة للجيش ووزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن العام وقطاع الحدود البرية ولجنة متابعة القرارات الأمنية وشرطة البيئة وإدارة الإعلام الأمني ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وصندوق حماية البيئة.