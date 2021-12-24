اختتم إنتر المتصدر عام 2021 بانتصار سابع تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم «الكالتشيو» بفوزه 1-0 على مضيفه تورينو، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة الأخيرة لهذا العام، فيما فض جاره ميلان الوصافة مع نابولي بعد فوزه على مضيفه إمبولي 4-2 مقابل سقوط منافسه على أرضه ضد سبيتسيا بهدف نظيف. ورفع فريق المدرب سيموني إنزاغي رصيده الى 46 نقطة متقدما بفارق أربع نقاط عن ميلان الثاني وسبع عن نابولي الثالث. وقال إنزاغي «قدمنا مباراة كبيرة، لم نتلق الكثير من الفرص، من السهل ربما القول إن إنتر هو المرشح للفوز باللقب، ولكن أذكركم أنها لم تكن الحال في نهاية يوليو وأوائل أغسطس، اللاعبون عملوا بجهد».



وجاء هدف إنتر الوحيد من الهولندي دينزيل دومفريز في الدقيقة 30 من زمن المباراة.



وبعد تعادل وخسارة في آخر مرحلتين، عاد ميلان الى الانتصارات برباعية في مرمرى إمبولي حملت توقيع العاجي فرانك كيسييه (12 و42)، ألساندرو فلورنتسي (63) والفرنسي تيو هرنانديز (69)، فيما أحرز الألباني نديم باجريامي (18) وأندريا بينامونتي (84 من ركلة جزاء) هدفي أصحاب الأرض. وتعثر روما باكتفائه بالتعادل 1-1 مع ضيفه سمبدوريا ليرفع رصيده الى 32 نقطة في المركز السادس متساويا بالنقاط مع فيورنتنيا السابع الذي خرج بالنتيجة ذاتها من مباراته ضد مضيفه فيرونا. وواصل لاتسيو صحوته محققا انتصاره الثاني تواليا في الدوري بفوزه 3-1 على مضيفه فينيتسيا. وألحق بولونيا الخسارة الاولى بساسوولو بعد سلسلة من ست مباريات من دون هزيمة في الدوري، متفوقا عليه 3-0 في عقر داره.



فرنسا



حقق باريس سان جرمان تعادلا في الوقت القاتل مع مضيفه لوريان 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الفرنسي. وفي مباريات أخرى، فاز نانت على سانت إتيان 1-0، وليل على بوردو 3-2، ومونبلييه على أنجيه 4-1، وموناكو على رين 2-1، ونيس على لانس 2-1، وتعادل مرسيليا مع ستاد ريمس 1-1، وليون مع ميتز 1-1، وتروا على ستاد بريست 1-1.



وتم تأجيل لقاء كليرمونت وضيفه ستراسبورغ بسبب سوء الأحوال الجوية.