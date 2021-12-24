أرجئت مباراتان جديدتان في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم كانتا مقررتين الأحد، وهما ليفربول وضيفه ليدز يونايتد، وولفرهامبتون على أرضه ضد واتفورد، بسبب الإصابات بفيروس كورونا في صفوف الضيفين، بحسب ما أعلنت رابطة الدوري أمس. وأشار بيان الرابطة الى أنه «عقب طلبات التأجيل من ليدز يونايتد وواتفورد بسبب كوفيد-19، اجتمعت رابطة الدوري الإنجليزي هذا الصباح ووافقت بكل أسف على تأجيل مباراتي الناديين المقرر إقامتهما في البوكسينغ داي».



ويعاني واتفورد من نقص حاد في اللاعبين، حيث أرجئت له أيضا مباراتيه الاخيرتين أمام كريستال بالاس وبيرنلي بسبب تفشي الفيروس في صفوفه.



وأعلن ليدز عن خمس إصابات جديدة أمس بين اللاعبين والموظفين، لينضموا الى قائمة طويلة من الإصابات البدنية، ما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على إتاحة 13 لاعبا وحارس مرمى من أصل 25 لاعبا مسجلا.