أعرب مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيمة، عن سعادته بالفوز على مستضيفه أتلتيك بلباو 2-1 على ملعب سان ماميس في مباراة مقدمة من منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا».



وقال بنزيمة في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «أحب هذه الطريقة من اللعب، وفي ملعب مثل هذا يجعلني سعيدا جدا، ولكنني أكثر سعادة وفخرا بالانتصار، والنجاح هنا أمر جيد».



وأضاف: «أعتقد أننا لعبنا مباراة رائعة، حيث كانت مباراة جيدة ضد منافس جيد للغاية، واستقبلنا هدفا واحدا لكننا سجلنا هدفين، وعانينا وهكذا تعاني الفرق الكبيرة دائما».



وعن هدفه الأول في المباراة، علق: «إنه هدف جيد للغاية، لكنه مهم لأننا بعده لعبنا بثقة أكبر لتسجيل الهدف الثاني».



وسجل هدفي «الملكي» كريم بنزيمة (4 و7)، بينما سجل أويهان سانسيت هدف أتلتيك بلباو (10).



وبهذا الانتصار، عزز ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب «الليغا» برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد بلباو في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.



هذا، وأكد المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، عقب الخسارة أمام غرناطة 1-2 في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للمسابقة، أن الفريق فاز بمباريات سابقة «دون استحقاق»، لكن أمام غرناطة حدث العكس، حيث إن الفريق المدريدي «لم يستحق الخسارة».



وعلق سيميوني على الخسارة خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة التي احتضنها ملعب (لوس كارمينيس)، حيث قال «أعتقد أن الفريق قدم مباراة طيبة، وصنع فرصا كثيرة، وكان يستحق الفوز. التفاصيل الصغيرة هي ما قلبت المباراة التي لاحت لنا فيها فرص واضحة».



وأضاف المدرب الأرجنتيني «فزنا كثيرا في السابق دون جدارة، لكننا لم نستحق الخسارة».



وحول الفترة السيئة التي يمر بها الفريق، بتكبد 4 هزائم متتالية، يعتقد سيميوني أن هذه هي اللحظة المناسبة «لتصفية أذهاننا والهدوء ومواصلة العمل»، فضلا عن «انتظار استعادة المصابين» خلال فترة الاستراحة الحالية للمسابقات الكروية في إسبانيا بسبب دخول رأس السنة الميلادية.