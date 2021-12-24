أسفرت قرعة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عن مواجهة خاصة بين ثنائي لندن تشلسي وتوتنهام، أما المواجهة الثانية فستجمع ليفربول وأرسنال.



وتأهل توتنهام إلى نصف النهائي بعد تخطيه جاره وست هام يونايتد 2-1، فيما تخطى تشلسي مضيفه برينتفورد 0-1 ضمن منافسات ربع النهائي.



من ناحيته، بلغ ليفربول دور الأربعة بشق الأنفس، بتغلبه على ضيفه ليستر سيتي 5-4 بركلات الترجيح، إثر انتهاء الزمن الأصلي بالتعادل 3-3، فيما وصل أرسنال إلى الدور ذاته، بفوزه على سندرلاند 5-1.



وتم تحديد موعد مباراتي الذهاب في الأسبوع الأول من العام المقبل، ثم تقام مواجهات الإياب في الأسبوع الذي يليه.



جدير بالذكر أن ملعب «ويمبلي» سيستضيف المباراة النهائية يوم 27 فبراير المقبل.



هذا، وطالب الألماني يورغن كلوب والايطالي أنتونيو كونتي، مدربا ليفربول وتوتنهام تواليا، أن يقام الدور نصف نهائي من كأس الرابطة من مباراة واحدة بدلا من ذهاب وإياب، بسبب الجدول المزدحم وتداعيات فيروس كورونا.



وبالعودة لمباراة ليفربول وليستر سيتي، سجل ثلاثية «الثعالب» كل من جيمي فاردي (9 و13) وجيمس ماديسون (33)، بينما أحرز أهداف «الريدز» كل من أوكسليد تشامبرلين (19) ودييغو جوتا (68) وتاكومي مينامينو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.



وتأهل تشلسي الي الدور نصف النهائي بعد فوزه علي مضيفه برينتفورد بهدفين نظيفين سجلهما كل من جانسون لاعب برينتفورد بالخطأ في مرماه (80) وجورجينهو من ركلة جزاء (85).



ونجح توتنهام في التأهل لنصف النهائي بعد فوزه علي ضيفه وست هام بهدفين سجلهما كل من بيرخوين ولوكاس مورا في الدقيقتين 29 و34 مقابل هدف لوست هام سجله اللاعب بوين (32).