ظلت المراكز العشرة الأولى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات، كما هي دون أي تغيير.



وخلال النسخة الأحدث من تصنيف فيفا للمنتخبات الصادرة أمس، حافظ منتخب بلجيكا على موقعه في الصدارة.



ويمتلك منتخب بلجيكا 1828 نقطة في الصدارة متفوقا بفارق نقطتين فقط على المنتخب البرازيلي صاحب المركز الثاني وحل منتخب فرنسا في المركز الثالث ثم إنجلترا في المركز الرابع والأرجنتين في المركز الخامس.



وحل منتخب إيطاليا في المركز السادس ثم إسبانيا في المركز السابع والبرتغال في المركز الثامن والدنمارك في المركز التاسع وهولندا في المركز العاشر.