تلقى البريطاني أندي موراي، المصنف أول عالميا سابقا، بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، مطلع العام المقبل، وفق ما أعلن المنظمون الذين أشادوا بـ «روحه القتالية».



يحتل الاسكتلندي حاليا المركز 134 في التصنيف العالمي مع استمرار عملية تعافيه من إصابات عدة ألمت به اعتبارا من عام 2017، وتحديدا في وركه أجبرته للخضوع لأكثر من عملية جراحية.



مع ذلك، نجح موراي (34 عاما) في نهاية الموسم الحالي بتحقيق انتصارين على لاعبين مصنفين في قائمة العشرة الاوائل، هما المجري هوبرت هوركاش والايطالي يانيك سينر.



وأظهر أنه قادر على استعادة بعض من بريقه بعد تغلبه على مواطنه دان إيفانز والإسباني رافايل نادال العائد بدوره بعد غياب ثلاثة أشهر عن المنافسات، في دورة أبوظبي الاستعراضية الأسبوع الماضي.



وكتب المدير التنفيذي للبطولة الأسترالية كرايغ تايلي عبر حسابه على تويتر «حصل الوصيف خمس مرات أندي موراي على بطاقة دعوة للمشاركة في القرعة الرئيسية».



وتابع «أندي معروف بروحه القتالية وشغفه وحبه للعبة ويسعدني أن أرحب به مرة أخرى في ملبورن في يناير».