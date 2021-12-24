أعرب المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي لكرة القدم توماس توخيل عن أمله في أن يتمكن الثنائي روميلو لوكاكو وكالوم هودسون أدوي من المشاركة مع الفريق في مباراته أمام أستون فيلا المقرر إقامتها يوم الأحد في المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن الثنائي تم استبعاده برفقة 8 لاعبين آخرين بعدما ثبتت إصابتهم بـ«كورونا» بعد أن تفشى الفيروس في ستامفورد بريدج.



ويتواجد حاليا لوكاكو وأودوي في المرحلة التي يمكنهم من خلالها أن يعودا للتدريبات إذا كان بإمكانهما تقديم نتيجة تحليل سلبية، ونفس الحال ينطبق على المدافع بن تشيلويل، رغم أنه ما زال يعاني من إصابة. وقال توخيل: «إذا فهمت الأمر بشكل صحيح، نحتاج لنتيجة اختبار سلبية ولدينا نتائج سلبية لروميلو، وكالوم، وبن تشيلويل. ومع ذلك لن يشارك تشيلويل في المباراة أمام استون فيلا».