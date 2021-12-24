توصل برشلونة الإسباني الى اتفاق لضم مهاجم مان سيتي الإنجليزي فيران توريس مقابل 55 مليون يورو، بحسب ما أشارت تقارير إسبانية وإنجليزية.



وانضم الدولي الإسباني، البالغ 22 عاما، الى «السيتي» قادما من فالنسيا مقابل 20 مليون جينه استرليني في أغسطس 2020.



سجل توريس 16 هدفا في 43 مباراة لمصلحة بطل إنجلترا وتوج معه بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة، كما بلغ معه نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت سابق من هذا العام في موسمه الكامل الوحيد في مان سيتي.



إلا أن موسمه الثاني في صفوف «السيتينزنس» مني بنكسة بعد تعرضه لكسر في القدم أبعده عن الملاعب منذ أكتوبر.



ويبحث برشلونة عن تدعيم خطه الهجومي بعدما اضطر هداف «السيتي» التاريخي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الى الاعتزال بسبب مشكلة في القلب، وذلك بعد أشهر قليلة من انضمامه الى العملاق الكاتالوني.



وبعدما أقصي من دور المجموعات من دوري الأبطال للمرة الاولى منذ 20 عاما، يواجه «البلوغرانا» اختبارا كبيرا للتأهل الى المسابقة القارية الموسم المقبل حيث يحتل حاليا المركز السابع في الدوري الإسباني.



وتبقى المشكلة في تمكن النادي من تسجيل توريس في ظل القيود المالية التي تفرضها الليغا والتي أجبرته على التخلي عن نجمه الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي لمصلحة باريس سان جرمان الفرنسي بسبب الديون.



سجل النادي خسائر مالية بقيمة 481 مليون يورو الموسم الماضي في ظل دين إجمالي بلغ 1.35 مليار يورو.