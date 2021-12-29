مبارك الخالدي



تعود عجلة دوري stc للدرجة الأولى الى الدوران مساء اليوم بإقامة مباراتين في إطار منافسات الجولة الثامنة من البطولة، حيث يستضيف الساحل برصيد 10 نقاط فريق برقان بـ 7 نقاط، فيما يستقبل خيطان وله 9 نقاط فريق الصليبخات بنقطة واحدة، ويغيب عن مواجهات الجولة المتصدر فريق الجهراء الذي يمتلك 13 نقطة.



وتتجــــه الأنظـــار صوب ملعب الساحــل، حيث اللقاء القوي الذي يجمع الساحل مع الجريح برقان وكلاهما يخوض المباراة بشعار الفوز وإيقاف هدر النقاط. وتتمتع صفوف الفريقين بنخبة مميزة ومتجانسة من اللاعبين المحليين والمحترفين. وعلى ملعب ناصر العصيمي يأمل خيطان مواصلة صحوته وعبور محطة الصليبخات للاقتراب من منطقة الصدارة، ويخوض أبناء خيطان المباراة بمعنويات عالية إثر الفوز الثمين على برقان في الجولة الماضية 2-1بينما لايزال الصليبخات في رحلة البحث عن الذات.