هادي العنزي



أكد المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل بدر العنزي في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن المنافسة أضحت مفتوحة بين 4 فرق في دوري stc للدرجة الأولى، لحجز مقعدين مؤهلين إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل، مضيفا أن نتائج الجولة الـ 7 للدوري قاربت بين ترتيب الأول (الجهراء 13 نقطة) والرابــع (خيطان 9 نقاط) بحيث لم يعد الفارق كبيرا، وهناك جولات كثيرة في الانتظار من شأنها أن تشهد تغيرات كبيرة على سلم الترتيب، مما يعد بمنافسة مشتعلة على الجولات الأخيرة للبطولة.



وذكر العنزي ان الجهازين الفني والإداري واللاعبين عازمون على تحقيق هدف التأهل للدوري الممتاز، وقال:«نلتقي برقان اليوم على ملعبنا في مواجهة صعبة، وأمامنا هدف واحد، وهو الفوز بنقاط المباراة الثلاث، لمواصلة السعي نحو التأهل، ولعل اللعب على ملعبنا يمثل دفعة إضافية للفوز، والفريق مكتمل الصفوف بعودة المدافع البرازيلي تاليسون، باستثناء غياب محسن العجمي للإصابة»، لافتا إلى أن المواجهة الأولى بين الفريقين انتهت بالتعادل.