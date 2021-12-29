ناصر العنزي



من جديد تعود عجلة دوري stc الممتاز للدوران بعدما اشتدت حدة المنافسة في المراكز المتقدمة والمتأخرة، وتقام اليوم مباراة واحدة ضمن الجولة السابعة تجمع العربي السادس بـ 8 نقاط مع الشباب الثامن بـ 4 نقاط على ستاد صباح السالم. ويدخل الأخضر المباراة لتحسين صورته أمام جماهيره كحامل للقب بعدما تراجع مركزه للسادس وفقد النقاط تلو الأخرى وآخرها التعادل مع النصر 1-1 والذي فتح باب التساؤلات وبكثرة ماذا حصل للأخضر، الذي لم يحقق سوى فوزين؟ والغريب أن تراجع مستوى الأخضر حدث بوجود نفس المدرب واللاعبين الذين حققوا اللقب وبجدارة في الموسم الماضي، لذلك سيكون المدرب الكرواتي انتي ميشا تحت المجهر وأي عثرة أخرى قد تطيح به بعد ما نجح الموسم الماضي في تقديم فريق متماسك ومتفاهم. ويتحمل كذلك لاعبو العربي جزءا كبيرا من هذه النتائج بعد ان كثرت الأخطاء في خطي الوسط والدفاع وحارس المرمى أيضا وعليهم مضاعفة الجهد للعودة إلى المراكز المتقدمة. أما الشباب فبعد فوزه على النصر في الجولة قبل الماضية عاد وخسر من اليرموك في الجولة الماضية، مضيعا على نفسه فرصة التقدم لمركز أفضل مما كان عليه بعد ما أهدر الفرص القليلة التي أتيحت له، فمن لا يسجل، يسجل في مرماه.