يحيى حميدان



كرمت إدارة نادي خيطان لاعبي فريق البراعم (تحت 13 سنة) بعد تحقيقهم الانتصار في المباريات الثلاث الأولى في بطولة الدوري، وهو ما جعله مشاركا لفرق الصدارة من دون أن يتلقى أي هدف وسجل 11 هدفا خلال هذه المباريات.



وشهد التكريم حضور رئيس النادي عبدالله مزعل ونائبه محمد العتيبي وعضو مجلس الإدارة جمال الكندري ومسؤولي اللعبة والفرق وأولياء الأمور.



وقال مزعل في حديث خاص مع «الأنباء» إن هذا التكريم يأتي تقديرا من مجلس إدارة النادي لجهود اللاعبين وفوزهم في المباريات الثلاث الأولى لنوصل رسالة لهم بأننا متابعون لهم ونقدر ما يقدمونه لنادي خيطان.



وأضاف أن سياسة التكريم مطبقة وتشمل أي فريق يحقق 3 انتصارات متتالية في بطولة الدوري بمختلف المراحل السنية، وبالنسبة لفريق البراعم فإن استمروا على هذا المنوال فستتم مضاعفة المكافأة عقب تحقيقهم ثلاثة انتصارات اخرى.



وأشار مزعل إلى أن تقييم عمل الفريق الأول بالنادي سيكون عقب نهاية الموسم بعدما تم إسناد مهمة اختيار اللاعبين والمحترفين الأجانب للجهاز الفني، مؤكدا أن مجلس الإدارة يطمح للافضل.



وأوضح رئيس نادي خيطان أن نتائج باقي فرق كرة القدم تعد مرضية حسب حدود امكاناتنا وفي حال تم إقرار «الاستثمار» فإن هذا الدعم للفرق والألعاب سيتضاعف مرتين أو ثلاثا في المستقبل.



وأبدى مزعل استغرابه من قرار المجلس البلدي تعطيل ملف الاستثمار في الاندية والاتحادات التي تقع في المناطق السكنية، متسائلا «هل كانت الاندية والاتحادات في البر مثلا عندما تم إقرار هذا القانون في وقت سابق؟!»، وقال: «ربما خيطان لن يكون متضررا لأنه أصلا في منطقة استثمارية وتضم أكثر من 50 مجمعا تجاريا ولكن لا يجوز تعطيل القانون في حال خروج مجموعة بسيطة (تصيح) وترفض هذا الأمر».



وتمنى مزعل أن يتم التسهيل على الأندية والاتحادات في عملية الاستثمار لأن العوائد المالية تدخل في صندوق النادي والدولة عموما.



وفيما يخص انتخابات اتحاد الكرة، بين مزعل أن الاتفاق السائد حاليا هو دعم عبدالله الشاهين رئيسا، ومن يملك رأيا آخر فليقدمه والأمر فيه سعة. من جهته، تقدم رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس ادارة النادي على دعمهم اللامحدود، مؤكدا أن مثل هذه البادرات لها مفعول السحر في نفوس اللاعبين لتحقيق المزيد من النجاح.