أكد أمين السر العام لاتحاد رفع الاثقال مسيلم العدواني عزم لاعبي المنتخب الوطني على المنافسة بقوة على لقب البطولة العربية لرفع الاثقال التي انطلقت فعالياتها الرسمية أول من أمس بأربيل.



وقال العدواني في تصريح إن لاعبينا المشاركين في البطولة يسعون بجد ومستعدون لإحراز مراكز متقدمة.



وذكر ان مشاركة المنتخب الكويتي بهذا الحجم ما هي الا دعم للرياضة والحركة في العراق، لافتا الى أن مشاركة المنتخب الكويتي للسيدات انطلقت امس بثلاث لاعبات ضمن منافسات البطولة. وأوضح انه في منافسات الرجال يمثل منتخب الكويت فلاح الشمري وزن (55) ومشاري منشد (73) وضاري منشد (73) ومحمد بوصخر (81) وسعود المطيري (81) وعلي شمس (89) وعبدالله عباس (96) واحمد سلامة (102) ومهدي بوصخر (109) وحمود مانع (+109) وفلاح الظفيري (73) إضافة الى معاذ الظفيري (102). وفي منافسات السيدات يمثل المنتخب طفول الحسن وزن (49) وموضي البناي (55) وسارة الهندي (59) وقماشة المنديل (59) وانفال المزين (64) وليالي ابراهيم (64) والزهراء محمد (71) وسهام السيف (71) وأبرار الفهد (76) وحوراء الموسوي (87) وفاطمة العوضي (45).