أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم فيصل المقصيد ان البنك الكويتي للطعام والإغاثة داعم أساسي ورئيسي لاستراتيجية وأنشطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها المقصيد إلى البنك لتقديم الشكر لهم على المجهود الذي بذل خلال احتفالية تدشين الاستراتيجية التي أقيمت تحت رعاية وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب في ستاد جابر، حيث كان في استقباله والوفد المرافق مشعل الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة.



وقال المقصيد إن هناك تكاتفا من جميع مؤسسات الدولة لدعم الاتحاد المدرسي من خلال مشروع عودة الأنشطة الرياضية المدرسية خلال الفترة المقبلة وفي مقدمتها البنك الكويتي للطعام والإغاثة الذي قدم الكثير من الدعم خلال الفترة الماضية لأنشطة الاتحاد، ومن خلال بروتوكول التعاون مع البنك سيكون هناك دعم آخر في العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية.



وفي نفس السياق، اكد مشعل الانصاري أن البنك لن يتأخر في دعم المشاريع الوطنية التي تعود بالفائدة على أبنائنا ومن ضمن هذه المشاريع مشروع استراتيجية الاتحاد المدرسي الذي يعد بمنزلة مشروع وطني، مضيفا: «نتطلع من خلال هذا المشروع إلى عودة ناجحة للرياضة المدرسية وإعادة اكتشاف المواهب، والبنك دائما سباق في دعم مثل هذه المشاريع وهناك تعاون كبير مع الاتحاد برئاسة فصل المقصيد تم الاتفاق عليه وجار التنفيذ».