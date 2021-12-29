يحيى حميدان



اقتربت إدارة نادي الكويت من ضم المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي لتعزيز صفوف الفريق الاول لكرة القدم بالنادي وذلك قبل فتح باب الانتقالات الشتوية يوم الاثنين المقبل.



ويعتبر الخنيسي (29 سنة) واحدا من ابرز المهاجمين التونسيين وقد سبق له أن مثل منتخب بلاده في 31 مناسبة وسجل خلالها 8 أهداف، كما لعب ضمن صفوف ناديي الترجي والصفاقسي التونسيين.



ولم يشارك طه الخنيسي في أي مباراة خلال الأشهر الستة الأخيرة نظرا لإيقافه بسبب خرقه قواعد مكافحة المنشطات.



إلى ذلك، دخلت إدارة «الأبيض» كذلك في مفاوضات مع مهاجم فريق الرمثا والمنتخب الاردني محمد أبو زريق «شرارة» وذلك لضمه لصفوف الفريق الكويتاوي.



ويلعب «شرارة» (24 سنة) بالقدم اليسرى وقد سبق له الاحتراف في نادي السيلية القطري.