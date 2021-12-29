عبدالعزيز جاسم



تجرى في الـ 8 من مساء اليوم بمقر اتحاد كرة القدم قرعة بطولتي كأس سمو الأمير، وكأس سمو ولي العهد للموسم الرياضي 2021- 2022 بحضور ممثلي جميع الأندية.



وستقام البطولتان بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة كما كان في الموسم الماضي، وستشهد القرعة تجنب الكويت لخوض الدور التمهيدي في البطولتين كونه حامل لقب كأس الأمير ولقب كأس ولي العهد، وسيكون على رأس المجموعة الثانية التي سيتواجد فيها 7 فرق.



أما المجموعة الأولى في البطولتين، فسيترأسها العربي كونه حامل لقب دوري stc الممتاز، وبالتالي سيتجنب مواجهة الكويت إلا في حال وصول الفريقين للمباراة النهائية. وكان اتحاد الكرة قد اصدر مساء أول من أمس جدول مباريات الجولات الثلاث المتبقية من القسم الأول لدوري stc الممتاز، وكذلك الجولات من الثامنة حتى الـ 11 لدوري stc للدرجة الأولى. إلى ذلك، من المقرر أن يقام كأس السوبر بين الأخضر والأبيض 16 أو 17 يناير المقبل، وبعدها ينطلق الدور التمهيدي لكأس سمو ولي العهد.