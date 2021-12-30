عبدالعزيز الفضلي



حدد وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان يوم الاثنين المقبل الموافق 2 يناير موعدا لبدء تقديم طلبات النقل للعام الدراسي القادم 2022/ 2023م.



جاء ذلك في نشرة أصدرها السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، جاء فيها: إنه في إطار استعدادات قطاع التعليم العام للعام الدراسي القادم 2022/ 2023 سيتم البدء بتلقي طلبات النقل الداخلي والخارجي اعتبارا من الاثنين الموافق 2 يناير 2022 حتى الخميس الموافق 31 مارس 2022 وذلك للفئات التالية (مدير مدرسة - مدير مدرسة مساعد - رئیس قسم - مشرف فني - معلم - محضر علوم)، حيث لن يتم قبول أي طلب نقل بعد هذا التاريخ، وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم (1/ 2016) المؤرخ 4 يناير 2016 الخاص بتنظيم طلبات نقل أعضاء الهيئتين التعليمية والإشرافية.

وحرصا من قطاع التعليم العام على تسهيل عملية تسجيل طلبات النقل وسهولة متابعة حالته يسجل طالب النقل رغبته بالنقل (الداخلي والخارجي) عن طريق موقع وزارة التربية - قائمة الخدمات الإلكترونية - منصة الخدمات الإلكترونية.



ويمكن تسجيل أكثر من طلب في آن واحد (نقل خارجي وداخلي) كما انه يمكن تسجيل طلب نقل خارجي إلى مدارس (إدارة التعليم الخاص للفئات التالية: مدير مدرسة (جميع المراحل)، ومدير مدرسة مساعد لجميع المراحل (عدا رياض الأطفال).

وأضاف السلطان في نشرته انه في حال رغبة المعلمين التابعين للفصول الخاصة والحاصلين على مسمى (معلم بطيء التعلم/ معلم داون) بالنقل إلى منطقة تعليمية أخرى، ضرورة إحضار موافقة خطية من المنطقة التعليمية الحالية والمنطقة التعليمية المطلوب النقل إليها إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام ليتسنى إصدار قرار النقل.

لا يعتد بأي طلب نقل غير مسجل خلال المواعيد المحددة التسجيل طلبات النقل. في حال وجود رغبتين للنقل (خارجي/ داخلي)، فإنه بعد إصدار قرار النقل الخارجي يتم إلغاء طلب النقل الداخلي، وفي حال الرغبة بإلغاء طلب النقل الخارجي المسجل.



ويتعين على طالب النقل الحضور شخصيا إلى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بديوان عام الوزارة التقديم طلب إلغاء النقل، وذلك للأهمية، ولن يعتد بأي نموذج طلب نقل صادر من مركز العمل أو أي جهة أخرى.

علما بأنه لن يتم إلغاء طلب النقل صدور القرار، كما انه يتم استقبال طلبات إلغاء النقل الخارجي لدى إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام بدءا من يوم الأحد الموافق 10 أبريل 2022م حتى الخميس الموافق 30 يونيو 2022م وعلى مدير المدرسة الإيعاز لمن يلزم بتوقيع جميع العاملين بالمدرسة من هيئة تعليمية وإشرافيه ومحضري العلوم بالاطلاع والعلم على بنود هذه النشرة، وذلك للأهمية.