عبدالعزيز الفضلي



كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» أن وزارة التربية حددت موعد تقديم اختبارات مؤجلة للطلبة المصابين بفيروس كورونا في شهر فبراير المقبل مع بداية الفصل الدراسي الثاني مشيرة إلى أن هناك عددا من الطلبة منعتهم الإصابة من الدخول لتأدية امتحانات الفصل الأول ولديهم أعذار طبية معتمدة من وزارة الصحة.



وذكرت المصادر أنه مع نهاية الاختبارات يتضح عدد المصابين ومن ثم تقرر الوزارة عن آلية تقديم الاختبارات لهم إذا كانت في مدارسهم او تجميعهم في مدرسة واحدة، متمنية الصحة والسلامة والتوفيق لجميع أبنائنا الطلبة.