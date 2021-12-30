نظم مركز الخريجين والإرشاد الوظيفي لدى الكلية الأسترالية في الكويت معرض رواد وأصحاب الأعمال الخريجين لعام 2021 على مدى يومين 14 و15 من ديسمبر، لعرض شركات خريجي الكلية والاحتفال بإنجازاتهم لدعم رواد الأعمال الخريجين ولإلهام طلبة الكلية الحاليين ليبادروا بتحقيق أحلامهم وطموحاتهم المهنية.

أقيم المعرض تحت رعاية إعلامية من قبل الهيئة العامة للشباب، وحضر مراسم الافتتاح السفير الأسترالي جوناثن غلبرت، ود.عصام زعبلاوي - رئيس الكلية الأسترالية، وصقر الشرهان - مساعد رئيس الكلية للخدمات المساندة، ود.إياد صالحية - مساعد رئيس الكلية للشؤون الطلابية، وحضر كضيف شرف ممثلا مجلس الأعمال الكويتي في دبي والإمارات الشمالية فراس السالم - نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي.