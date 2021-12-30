استقبل مدير جامعة الكويت بالإنابة د.بدر البديوي ممثلي الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت في مكتبه الثلاثاء الماضي، وذلك بحضور عميد شؤون الطلبة بالوكالة د.سلمان نشمي العنزي.



وخلال اللقاء أعرب رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت علي الحربي عن شكره وامتنانه للإدارة الجامعية على حفاوة الاستقبال والاستجابة السريعة لمقابلة الاتحاد، والذي يدل على حرص مدير الجامعة وعميد شؤون الطلبة على التواصل مع الاتحاد والاستماع لآرائه ومقترحاته ومطالبه، باعتباره ممثلا للجموع الطلابية في جامعة الكويت.



وأوضح أن اللقاء كان مثمرا للغاية، مشيدا بحرص مدير الجامعة وعميد شؤون الطلبة على فتح آفاق التعاون مع الاتحاد في كل ما يخص الموضوعات والقضايا الطلابية، وذلك من خلال زيادة قنوات الاتصال المباشرة للاستماع عن قرب لأي مطلب أو مقترح وبيان أسبابه وضرورته وإيجابياته، مؤكدا على أن الاتحاد حريص كل الحرص على التعاون مع الإدارة الجامعية لتحقيق مزيد من المكتسبات الطلابية كأحد أهم أهداف الاتحاد، والذي يعود بالنفع على الجموع الطلابية.



وختم الحربي بأن الاتحاد حريص على التواصل مع كافة المسؤولين عن العملية التعليمية من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات والمطالبات التي تخص الشأن الطلابي لدعم طلبة وطالبات جامعة الكويت وتهيئة السبل أمامهم لاستكمال دراستهم.