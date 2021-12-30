الموافقة على اقتراح بعض الكليات في ترقية عدد من الأساتذة في مختلف كليات الجامعة

ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن مجلس جامعة الكويت وافق على استحداث برنامج البكالوريوس لعلوم السمع والنطق في قسم علوم السمع والنطق بكلية العلوم الطبية المساعدة بعد مناوشات بين كل من كلية العلوم وكلية العلوم الطبية المساعدة لمحاولة كل كلية منهما ضم تبعية هذا القسم إليها.



وأضافت أن المجلس الذي عقد صباح أمس وافق أيضا على مشروع برنامج الدكتوراه في الهندسة الكيميائية المقدم من كلية الهندسة والبترول، كما وافق على اقتراح كلية الدراسات العليا في شأن تعديل بعض المواد في لائحة الكلية فيما يتعلق بإلغاء معدل التخصص والاكتفاء بالمعدل العام في شروط القبول.



كما وافق المجلس على اقتراح عمادة القبول والتسجيل بشأن تجميد قبول الطلبة خريجي الثانوية العامة في كل من تخصص العقيدة والدعوة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية وتخصص اللغة العربية في كلية الآداب للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021/2022،



وبينت المصادر أن المجلس اعتمد نقل تبعية المساجد في مدينة صباح السالم الجامعية إلى وزارة الأوقاف للإشراف عليها، فيما أجل المجلس اقتراح كلية الحقوق بشأن زيادة المكافأة المالية المستحقة للمشاركين في لجنة الامتحانات في الكلية (الكنترول) لمزيد من الدراسة، مؤكدة انه قد وافق المجلس على اعتماد الضوابط الخاصة بمكتب الاستشارات والتدريب بكلية العلوم، كما وافق المجلس على اقتراح بعض الكليات في ترقية عدد من الأساتذة في مختلف كليات الجامعة.