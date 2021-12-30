عبدالعزيز الفضلي



في إطار استعداداتها لاختبارات طلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والتي ستنطلق 12 يناير المقبل، تعمل وزارة التربية جاهدة على حسم موضوع سيارات نقل الاختبارات من المطبعة السرية إلى المدارس. وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن توجه «التربية» للاستعانة بسيارات نقل من وزارة الدفاع بعدما تعذرت عملية التعاقد مع شركة لتوفير سيارات مع السائقين، مشيرة إلى أن الوزارة تود تكرار تجربة العام الماضي بسيارات الجيش والتي نجحت بشكل كبير من ناحية الدقة والالتزام والمحافظة على سرية الاختبارات. وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في إطار الشراكة المجتمعية والتعاون المتواصل بين الجهات الحكومية في الدولة.