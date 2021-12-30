عبدالعزيز الفضلي



انطلقت صباح أمس اختبارات طلبة المرحلة الثانوية للصفين العاشر والحادي عشر، للفترة الدراسية الأولى وسط إجراءات واحترازات طبية ووفقا للاشتراطات الصحية التي أوصت بها السلطات الطبية.

ومر اليوم الأول للاختبارات بكل هدوء وحسب الخطة الموضوعة من قبل الوزارة والمناطق التعليمية وبالتعاون مع الإدارات المدرسية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور. وخصصت المدارس لجانا خاصة للطلبة الذين لديهم أعذار طبية وذلك لتأدية اختباراتهم.

وعن سير عملية الاختبارات، قال مدير منطقة الفروانية التعليمية منصور الظفيري إن الأقفال السرية لصناديق أوراق الاختبارات، فتحت في تمام الثامنة إلا 5 دقائق، حيث إن الرموز السرية الخاصة بتلك الصناديق والموجودة لدى وكيل التعليم العام، أرسلت في هذا التوقيت إلى رؤساء اللجان المشرفين على فتح الصناديق لضمان خصوصية الاختبارات وتوفير الحماية الكاملة لها.

وذكر الظفيري أنه خلال جولة تفقدية قام بها في مدرسة عبداللطيف ثنيان الغانم، تبين أن اليوم الأول للاختبارات مر بكل سلاسة بفضل تعاون الإدارات المدرسية والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور، مؤكدا تطبيق الاشتراطات الصحية في اللجان كافة وفق تعليمات وزارة الصحة، مع توفير التباعد بالمسافات المطلوبة، مؤكدا أن عدد الطلبة في كل لجنة لم يتجاوز الـ 20 طالبا، وهناك لجان أقل من هذا العدد بكثير.



وعن ضبط آلية الاختبارات ومواجهة الغش، قال «هناك نوعان من الغش: الأول بوجود أداة للغش، والثاني محاولة الغش»، مضيفا أنه «في الفصل الدراسي الأول بحسب اللائحة إذا ضبطت حالة غش يحرم الطالب من الاختبار فقط ويحرر محضر غش بـ 2 من الشهود وتوقيع رئيس اللجنة ويرسل إلى المنطقة التعليمية للاعتماد من قبل مديرها العام».



من جانبه، أعلن مدير منطقة حولي التعليمية وليد الغيث انطلاق اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر في 43 لجنة بمدارس حولي تضم 8700 طالب وطالبة في التعليم العام والخاص والتربية الخاصة، لافتا إلى أنه تم تجهيز جميع اللجان بالاشتراطات الصحية الواردة في الدليل الإرشادي الصادر من وزارة الصحة، وسار اليوم الأول للاختبارات وفق الخطة المعدة من قبل وزارة التربية متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.



وفي منطقة العاصمة التعليمية، أكدت مديرة ثانوية الإسراء سعاد الحمود أن عدد اللجان للصف العاشر بالمدرسة بلغ 12 لجنة، بينما بلغ عدد لجان القسم الأدبي للصف الحادي عشر 4 لجان والقسم العلمي للصف الحادي 10 لجان، إلى جانب تخصيص لجنة للحالات الصحية ولجنة أخرى لحالات صعوبات التعلم إلى جانب تجهيز غرفة للعزل لاستكمال الاختبارات فيما لو تم رصد حالة صحية وذلك للحفاظ على سلامة الطالبات.



من جهته، ذكر مدير ثانوية أحمد الربعي - بنين، محمد بن حيدر أن المدرسة اتبعت جميع الاشتراطات الصحية التي أوصت بها وزارة الصحة من الالتزام بلبس الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين مع انطلاقة اختبارات المرحلة الثانوية لنهاية الفترة الدراسية الأولى للصف العاشر والحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي.

وأشارت عدد من الطالبات الى أن الاختبارات كانت في مستوى الطلبة وأن لجان الامتحانات التزمت بالاشتراطات الصحية وهيأت أجواء مريحة وآمنة لتأدية الاختبارات.