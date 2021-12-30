يحيى حميدان



يواصل منتخبنا الوطني لكرة الصالات تدريباته اليومية استعدادا للمشاركة في كأس الخليج المقررة في مدينة الدمام بالسعودية خلال الفترة من 5 حتى 14 فبراير المقبل.



ويجري «الأزرق» تدريباته اليومية في صالة الشهيد فهد الأحمد بمنطقة الدعية، في حين يحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي ريكاردو سابرال «كاكاو» على تخصيص بعض الحصص التدريبية في صالة الحديد بين يوم وآخر.



ومن المقرر أن يسافر منتخبنا الوطني الى سلوفاكيا 12 يناير المقبل وسيلعب هناك مباراتين تجريبيتين، تم تحديد احداهما امام المنتخب السلوفاكي عقب الوصول لمدينة براتيسلافا بيومين، على أن يتوجه بعدها إلى كرواتيا، حيث سيخوض 4 مباريات تجريبية، قبل السفر مباشرة الى الدمام من هناك.



وأبدى مدرب منتخبنا، كاكاو، رضاه عن خطة الاعداد للبطولة الخليجية، مشيرا الى أن فترة الاعداد ونوعية المباريات التجريبية تبدو مرضية. مشيدا في حديث خاص مع «الأنباء» بروح اللاعبين المختارين في القائمة الأولية، وتمنى أن يصل باللاعبين للفورمة المطلوبة قبل الدخول في منافسات البطولة الخليجية والتي ستكون صعبة بالتأكيد.