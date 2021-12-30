هادي العنزي



قال مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات أحمد السويدان ان الجهازين الفني والإداري يعملان على تصحيح أوضاع الفريق في الفترة المقبلة، وبما يضمن معها عودة الفريق إلى المنافسة في دوري stc للدرجة الأولى. وذكر السويدان في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن نتائج الصليبخات في الدوري ليست مرضية للجميع، والأداء العام ليس بمستوى الطموح، مبينا ان ذلك يعود لعدة أسباب، فالفريق يعيش حالة من التجديد، شملت مطلع الموسم الاستغناء عن 8 لاعبين من المتقدمين في العمر، والاستعاضة عنهم بعدد من اللاعبين الشباب من فريق تحت 20 سنة، بالإضافة إلى الأداء السيئ لثلاثي المحترفين في خط المقدمة في أغلب مباريات الدوري، مما أدى إلى عقم هجومي واضح، وسوف يتم العمل على تغيير هذا الوضع في فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لافتا إلى غياب قائد الفريق محمد العلاطي بسبب الإصابة في عضلة الفخذ اليمنى التي حرمته من المشاركة في جميع مباريات الدوري باستثناء واحدة فقط.